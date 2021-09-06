Электрошокер против пули: ссора двух водителей закончилась простреленной ногой

Выяснение отношений на дороге закончилось стрельбой в Новобаварском районе Харькова.
Утром воскресенья, 5 сентября, на дороге по проспекту Любови Малой в Харькове произошел конфликт между двумя водителями, закончившийся ранением из травматического оружия, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Водители на смогли поделить дорогу и, остановившись, продолжили выяснение отношений. Один из водителей, 61-летний мужчина, вынул фонарик-шокер и несколько раз ударил другого водителя. Увидев это, 39-летний сын второго водителя вмешался в конфликт и выстрелил из спецсредства для отстрела резиновых пуль. Пуля попала в бедро, мужчина сразу оказал помощь пострадавшему.
58-летняя жена раненого мужчины сообщила полицию о конфликте и ранении мужа. Пострадавшего с ранением бедра доставили в больницу.
Полицейские опросили участников конфликта. Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учете. Проводится проверка.
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