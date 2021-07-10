10.07.2021 17:21 Дмитрий Колоней
Люди падали на пол: в Харькове хулиганы обстреляли трамвай (фото)
В Харькове дебоширы стреляли по окнам вагона.
РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на социальные сети, в Харькове - чрезвычайное происшествие.
На улице Полтавский Шлях двое неизвестных хулиганов стреляли по трамваю
. Выстрелы были сделаны из травматического пистолета.
В этот момент вагон трамвая ехал с Холодной горы в сторону ЮЖД. Хулиганов пытались догнать, но этого сделать не удалось.
Один мужчина получил небольшое ранение выбитым стеклом, он один из тех, кто пытался догнать подростков. Люди с перепугу попадали на пол. Трамвай остановили на ЮЖД и вызвали полицию.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что на проспекте Тракторостроителей был обстрелян трамвай
.
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