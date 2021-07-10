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10.07.2021  17:21   Дмитрий Колоней

Люди падали на пол: в Харькове хулиганы обстреляли трамвай (фото)

В Харькове дебоширы стреляли по окнам вагона.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - чрезвычайное происшествие.
 
На улице Полтавский Шлях двое неизвестных хулиганов стреляли по  трамваю. Выстрелы были сделаны из травматического пистолета.
 
В этот момент вагон трамвая ехал с Холодной горы в сторону ЮЖД. Хулиганов пытались догнать, но этого сделать не удалось.
 
Один мужчина получил небольшое ранение выбитым стеклом, он один из тех, кто пытался догнать подростков. Люди с перепугу попадали на пол. Трамвай остановили на ЮЖД и вызвали полицию.
В Харькове обстреляли трамвай, есть раненый. Криминал Харьков
 
В Харькове обстреляли трамвай, есть раненый. Криминал Харьков
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что на проспекте Тракторостроителей был обстрелян трамвай.
 
Тэги:  стрельба, трамвай, харьков, выстрелы, хулиганство, дебоширы, нападение, ранениеи
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