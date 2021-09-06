06.09.2021 08:43 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 6 сентября. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

б-р Грицевца, 4 (п. №3, стояк), ул. Шариковая, 37 (стояк), ул. Роганская, 152 до 20:00 6 сентября.



Киевский район:

ул. Лермонтовская, 19 (п. №2), ул. Кирпичёвая, 21 (п. №1), ул. Шацкая (Фурманова) (ч/с), въезд Шацкий (Фурманова) (ч/с) до 20:00 6 сентября.



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 76 (п. №8, стояк) до 17:00 6 сентября;

ул. Маршала Батицкого, 38 (п. №1, стояк), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 5-а (п. №3), ул. Гарибальди, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 6 сентября.



Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 113, ул. Селянская, 22 (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №2), пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №4, стояк), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №5) до 20:00 6 сентября.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №3, стояк) до 20:00 6 сентября.; ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк) до 20:00 7 сентября.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 25 (п. №1, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70 (п. №3), ул. Волонтерская (Социалистическая), 68, 68-а, 70-а, ул. Славянская, 10 (п. №1, стояк), въезд Куряжанский (ч/с), пер. Куряжанский (ч/с), ул. Баррикадная (ч/с), ул. Алуштинская (ч/с) до 20:00 6 сентября.



Шевченковский район:

пр. Победы, 67 (п. №6) до 17:00 6 сентября.; пер. 23 Августа, 1 (п. №3, спаренный стояк), ул. Деревянко, 52 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №1, стояк), пер. 2-й Орский (ч/с) до 20:00 6 сентября.

Напомним, с 9:00 6 сентября до 12:00 7 сентября будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Новобаварского и Основянского районов в связи с проведением ремонтных работ на водоводе по улице Селянской, 36.