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06.09.2021  08:08   

В Харькове грандиозная премьера: спектакль «Джокер. Город грехов»

Премьера спектакля от Драматического театра им. М.А. Булгакова состоится 6 сентября в Харькове на сцене театра им. Т.Г. Шевченко по адресу ул. Сумская, 9.

Спектакль Джокер. Город грехов от Драматического театра им. М.А. Булгакова

Это история загадочного города, который погряз в грехах и разврате. Вселенское зло вырвалось наружу, город охвачен войнами бандитских кланов, нападениями грабителей и маньяков. Мир катится в пропасть. Спасти человечество от неминуемой гибели способны только супергерои, сообщили РЕДПОСТ организаторы.

Невероятные декорации, голливудские костюмы и впечатляющее действо - все это, по словам организаторов, ждет зрителей в спектакле-фэнтези в двух действиях «Джокер. Город Грехов». Главные роли исполнят Вероника Мороз и Дмитрий Ткачев.

Представление будет проходить на русском языке!

Начало представления в 19:00. Цена билета от 120 до 390 грн. Премьера состоится на большой сцене, а потому свободные билеты все еще можно приобрести, но только онлайн.

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Тэги:  спектакль, харьков
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