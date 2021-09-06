В Харькове грандиозная премьера: спектакль «Джокер. Город грехов»

Премьера спектакля от Драматического театра им. М.А. Булгакова состоится 6 сентября в Харькове на сцене театра им. Т.Г. Шевченко по адресу ул. Сумская, 9.
Это история загадочного города, который погряз в грехах и разврате. Вселенское зло вырвалось наружу, город охвачен войнами бандитских кланов, нападениями грабителей и маньяков. Мир катится в пропасть. Спасти человечество от неминуемой гибели способны только супергерои, сообщили РЕДПОСТ организаторы.
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Невероятные декорации, голливудские костюмы и впечатляющее действо - все это, по словам организаторов, ждет зрителей в спектакле-фэнтези в двух действиях «Джокер. Город Грехов». Главные роли исполнят Вероника Мороз и Дмитрий Ткачев.
Представление будет проходить на русском языке!
Начало представления в 19:00. Цена билета от 120 до 390 грн. Премьера состоится на большой сцене, а потому свободные билеты все еще можно приобрести, но только онлайн.
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