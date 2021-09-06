Праздник тихой зари: события 6 сентября

В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
Считалось, что в этот день неведомый голос окликает всякого, кто в одиночку собирается в лес, и манит за собой в глубокую чащу. 6 сентября вообще не стоило далеко отходить от дома – опасность могла подстерегать и в поле и на лугу. Также верили, что в Евтихиев день можно встретить то ли волшебный красный цветок, то ли колдовской огонь, который катается по земле и заманивает путника подальше от дома.
Однако в этот день можно было и заручиться благополучием на всю осень. Надо было поднять двадцать опавших листьев, положить их в пакет, в который предварительно налито немного святой воды. Разложить листики перед собой и дать им высохнуть. Затем зажечь оранжевые или желтые свечи и сказать вслух семь раз такой заговор:
«Осень в доме моем поселилась, осень счастье сулит, гонит печаль. Двадцать листьев на счастье сорвала – двадцать листов в дом принесла, горе они заберут, впитают, ссоры, раздоры и беды ко мне не пускают. Да будет так». После этого положить по нескольку листьев в каждой комнате, на чердаке и в подвале. Свечи должны догореть до конца, а сухие листья надо было закопать под любым деревом в последний день осени.
Также в этот день...
В 1522 году Фернан Магеллан с 17-ю выжившими членами экипажа достигают испанского берега, завершив первое в мире кругосветное плавание. Через 1081 день после отплытия судно «Виктория» капитана Х. С. Элькано возвращается к родным берегам.
1766 – родился Джон Дальтон, английский физик и химик, первым признавшийся в своем дефекте зрения, за что «черно-белую» болезнь и назвали дальтонизмом.
1819 – Томас Бланчард запатентовал токарный станок.
1828 – родился Александр Бутлеров, химик-органик. Первым синтезировал сахаристое вещество, получив изобутан, изобутилен.
1915 – проводятся ходовые испытания первого английского танка «Линкольн 1», построенного фирмой «Уильям Фостер энд компании». Англичане впервые применят танки в боевых условиях 15 сентября 1916 в битве на Сомме. Машины включат в состав специального отделения пулеметного корпуса, которое затем преобразуют в Королевский танковый корпус.
1935 – в Харькове был открыт первый в Советском Союзе Дворец пионеров и октябрят. Нынче – областной Дворец детского и юношеского творчества.
1939 – в Ленинграде открывается Государственный театр эстрадных миниатюр под руководством Аркадия Райкина.
1944 – родился Роджер Уотерс, один из основателей Pink Floyd, его творческие пики в составе группы – альбомы «Dark Side Of The Moon» и «The Wall». Но постепенно его личные взгляды и устремления вошли в конфликт с группой, и в 1983 году он вышел из состава Pink Floyd.
1952 – в Женеве подписана Всемирная конвенция об авторском праве.
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1973 – Юрий Васильевич Шатунов, пнвец, солист группы «Ласковый май».
1974 – Нина Перссон, вокалистка шведской группы «The Cardigans».
1989 – из-за компьютерной ошибки 41 тыс. парижан получили письма, извещающие о том, что ими совершены убийства и грабежи вместо нарушений правил дорожного движения. Потроллили городские власти парижан...
1991 – город на Неве вернул свое гордое имя: Ленинград переименован в Санкт-Петербург.
1991 – На заседании Госсовета СССР (органа, созданного V внеочередным Съездом народных депутатов) под председательством Михаила Горбачева признана независимость Литвы, Латвии и Эстонии.
1997 – за похоронами английской принцессы Дианы наблюдало в общей сложности 2,5 млрд. человек.
2007 – Национальный банк Украины выпустил в обращение памятную монету «Иван Богун» из серии «Герои казацкой эпохи».
Именины отмечают: Арсений, Георгий, Иван, Кузьма, Максим, Петр.
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