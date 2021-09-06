Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 6 сентября

Ночью местами ожидаются заморозки на поверхности почвы местами 0-2°. На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без существенных осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+11°C (ощущается как +9°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +14°...+15°C (ощущается как +15°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+11°C (ощущается как +10°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 31%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидаются незначительные геомагнитные возмущения в течение всего дня. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о своем здоровье.
Народные приметы. Из прежних времен до нас дошло такое наблюдение, что обычно этот день тихий, безветреный. А если случится дождь - будет осень сухая; снег хорошо землю укроет, а весной ко времени сойдет.
Синицы раскричались – к скорому ненастью с ветрами и ливнями.
Наши предки говорили, что заря с этого дня засиживается на небесных посиделках (рассветает все позже и позже).
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Украинские военные разведчики отмечают 7 сентября профессиональный праздник
влажность:
давление:
ветер: