06.09.2021 06:00

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 6 сентября

Ночью местами ожидаются заморозки на поверхности почвы местами 0-2°. На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без существенных осадков.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+11°C (ощущается как +9°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +14°...+15°C (ощущается как +15°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+11°C (ощущается как +10°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 31%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидаются незначительные геомагнитные возмущения в течение всего дня. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о своем здоровье.



Народные приметы. Из прежних времен до нас дошло такое наблюдение, что обычно этот день тихий, безветреный. А если случится дождь - будет осень сухая; снег хорошо землю укроет, а весной ко времени сойдет.



Синицы раскричались – к скорому ненастью с ветрами и ливнями.



Наши предки говорили, что заря с этого дня засиживается на небесных посиделках (рассветает все позже и позже).