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06.09.2021  06:00   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 6 сентября

Ночью местами ожидаются заморозки на поверхности почвы местами 0-2°. На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без существенных осадков.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 6 сентября

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+11°C (ощущается как +9°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +14°...+15°C (ощущается как +15°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+11°C (ощущается как +10°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 31%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидаются незначительные геомагнитные возмущения в течение всего дня. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о своем здоровье.

Народные приметы. Из прежних времен до нас дошло такое наблюдение, что обычно этот день тихий, безветреный. А если случится дождь - будет осень сухая; снег хорошо землю укроет, а весной ко времени сойдет.

Синицы раскричались – к скорому ненастью с ветрами и ливнями.

Наши предки говорили, что заря с этого дня засиживается на небесных посиделках (рассветает все позже и позже).

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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