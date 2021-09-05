Станции метро в Харькове снова открыты для пассажиров

«Спортивная» и «Метростроителей» открыты для обслуживания пассажиров.
С 21:15 5 сентября станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» открыты для обслуживания пассажиров, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский метрополитен.
Станции метро, расположенные возле стадиона «Металлист», были закрыты с 20.00 по требованию полиции в связи с проведением футбольного матча между командами ФК «Металлист» и ФК «ВПК-Агро».
Напомним, Футбольный матч ФК «Металлист» – ФК «ВПК-АГРО» закончился со счетом - 2:0 в пользу харьковчан.
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