05.09.2021 21:25

Станции метро в Харькове снова открыты для пассажиров

«Спортивная» и «Метростроителей» открыты для обслуживания пассажиров.

С 21:15 5 сентября станции метро «Спортивная» и «Метростроителей» открыты для обслуживания пассажиров, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский метрополитен.

Станции метро, расположенные возле стадиона «Металлист», были закрыты с 20.00 по требованию полиции в связи с проведением футбольного матча между командами ФК «Металлист» и ФК «ВПК-Агро».

Напомним, Футбольный матч ФК «Металлист» – ФК «ВПК-АГРО» закончился со счетом - 2:0 в пользу харьковчан.

Источник: Харьковский метрополитен

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