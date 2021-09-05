Харьковский «Металлист» продолжает победную серию в Первой лиге

Футбольный матч ФК "Металлист" – ФК "ВПК-АГРО" закончился со счетом - 2:0 в пользу харьковчан.
Харьковский ФК "Металлист" 5 сентября в рамках 7-го тура Первой лиги принимал в своих гостях ФК "ВПК-АГРО" из Днепропетровщины, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Уже на третьей минуте матча гости пропустили в свои ворота мяч. Гол в их ворота с углового забил новичок харьковчан Матэуш Пейшото.
На 80-й минуте Игорь Зозуля за грубую игру в своей штрафной площадке заработал красную карточку, чем воспользовались харьковчане.
На 81-й минуте с пенальти дубль в ворота ФК "ВПК-АГРО" оформил все тот же Матэуш Пейшото.
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Лучшим игроком матча был признан полузащитник харьковчан Владимир Танчик.
«Металлист» продолжает свою беспроигрышную серию и уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги.
Следующий выездной матч на стадионе Металлист наша команда проведет с ФК "Краматорск" 12 сентября. Начало матча в 18:45
Составы команд:
«Металлист» (Харьков): Рыбка, Танчик, Федорив, Мизюк, Шопин, Романюк, Сарапий, Банада, Танковский, Подлепенец, Пейшото. Запасные: Каневцев, Поступаленко, Белый, Порох, Нехтий, Шамич, Рязанцев, Демченко. Главный тренер: Александр Кучер.
«ВПК-Агро» (Вишневое): Махновский, Де Паула, Слива, Палюх, Хубутия, Косовский, Коберидзе, Литвиненко, Дудик, Будняк, Колесник. Запасные: Бабичин, Де Жезус, Зозуля, Наполов, Шевченко Д., Шевченко Е. Главный тренер: Александр Грицай.
Стоит отметить, что камера-паук на клубном стадионе вновь введена в эксплуатацию. Специалисты из Австрии полностью заменили тросы управления камерой, ролики креплений, заменили оптоволоконную сеть, провели техобслуживание всех четырех двигателей и устранили ряд технических неполадок, вызванных длительным отсутствием использования. Также специалисты натянули новые тросы над футбольным полем, провели калибровку, выравнивание и настройку камеры.
Напомним, ранее мы писали о предыдущем кубковом матче "Металлиста", в котором харьковчане разгромили "Скорук" из Томаковки со счетом 3:0. Команда "Волчанск" уступила "Николаеву" 1:4.
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