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02.09.2021  14:59   

Харьковский Металлист разгромил "Скорук" и вышел в 1/16 Кубка Украины (видео)

Харьковский клуб обыграл соперников со счетом 3:0.


Официальный сайт ФК "Металлист"
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на официальный сайт ФК "Металлист", в поединке третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу харьковский "Металлист" разгромил "Скорук" из Томаковки со счетом 3: 0 и вышел в следующую стадию турнира. На 14-й минуте отличился бразилец Пейшото, в начале второго тайма, на 49 минуте ворота поразил Подлепенец, а в добавленное время - 90+2 - Демченко.
 
Впрочем наставник "желто-синих" Александр Кучер, в послематчевом интервью отметил, что игра была далеко не столь простой, как может показаться по счету  - 0:3. по его мнению, харьковской команде помог первый гол. "Он заставил команду соперника раскрываться, идти вперед, прессинговать. Из-за этого появились зоны, пространство. Игра получилась больше для болельщиков, моменты все-таки были. Счет, я думаю, закономерный. Но, если счет 3:0, это не означает, что игра была легкой. Тем более, есть еще осадок неприятный, повреждение получил Брайан. Приедем, сделаем медобследование", - подытожил Александр Кучер.
 
 
С кем сыграет Металлист в следующем круге Кубка Украины определится в пятницу в столичном Доме футбола во время жеребьевки четвертого раунда кубкового турнира. На этой стадии в борьбу за трофей включатся 11 из 16 клубов Премьер-лиги. Они составят компанию 11 командам Первой и Второй лиг, которые накануне преодолели барьер 1/32 финала. жеребьевка определит, с кем сыграет "Металлист" в следующем круге Кубка Украины.
 
Увы, еще одной харьковской команде прорваться не удалось  - Волчанск уступил 1:4 Николаеву 
 
Представляем общий список команд 1/16 Кубка Украины.
 
  1. «Десна» (Чернигов)
  2. «Львов»
  3. «Александрия»
  4. «Рух» (Львов)
  5. «Мариуполь»
  6. «Ингулец» (Петрово)
  7. «Минай»
  8. «Верес» (Ровно)
  9. «Черноморец» (Одесса)
  10. «Металлист 1925» (Харьков)
  11. «Металлист» (Харьков)
  12. «Оболонь» (Киев)
  13. «Волынь» (Луцк)
  14. «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
  15. «Альянс» (Липовая Долина)
  16. «ВПК-Агро» (Вишневое)
  17. «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)
  18. «Николаев»
  19. «ЛНЗ» (Черкассы)
  20. «Эпицентр» (Дунаевцы)
  21. «Таврия» (Симферополь)

В воскресенье, 5 сентября, в рамках 7-го тура чемпионата Первой лиги «Металлист» сыграет дома с «ВПК-Агро». Начало в 18:45.   

Напомним, ранее мы писали о победе харьковского "Металлиста" над мариупольским "Ярудом" в предыдущей кубковой встрече. Тогда свездой матча стал бразилец Жо.
 
Источник:   Официальный сайт ФК "Металлист"
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, скорук, 1/16, кубок украины
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