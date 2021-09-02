02.09.2021 14:59

Харьковский Металлист разгромил "Скорук" и вышел в 1/16 Кубка Украины (видео)

Харьковский клуб обыграл соперников со счетом 3:0.



Официальный сайт ФК "Металлист"

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на официальный сайт ФК "Металлист", в поединке третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу харьковский "Металлист" разгромил "Скорук" из Томаковки со счетом 3: 0 и вышел в следующую стадию турнира. На 14-й минуте отличился бразилец Пейшото, в начале второго тайма, на 49 минуте ворота поразил Подлепенец, а в добавленное время - 90+2 - Демченко.

Впрочем наставник "желто-синих" Александр Кучер, в послематчевом интервью отметил , что игра была далеко не столь простой, как может показаться по счету - 0:3. по его мнению, харьковской команде помог первый гол. "Он заставил команду соперника раскрываться, идти вперед, прессинговать. Из-за этого появились зоны, пространство. Игра получилась больше для болельщиков, моменты все-таки были. Счет, я думаю, закономерный. Но, если счет 3:0, это не означает, что игра была легкой. Тем более, есть еще осадок неприятный, повреждение получил Брайан. Приедем, сделаем медобследование", - подытожил Александр Кучер.

С кем сыграет Металлист в следующем круге Кубка Украины определится в пятницу в столичном Доме футбола во время жеребьевки четвертого раунда кубкового турнира. На этой стадии в борьбу за трофей включатся 11 из 16 клубов Премьер-лиги. Они составят компанию 11 командам Первой и Второй лиг, которые накануне преодолели барьер 1/32 финала. жеребьевка определит, с кем сыграет "Металлист" в следующем круге Кубка Украины.

Увы, еще одной харьковской команде прорваться не удалось - Волчанск уступил 1:4 Николаеву

Представляем общий список команд 1/16 Кубка Украины.

«Десна» (Чернигов) «Львов» «Александрия» «Рух» (Львов) «Мариуполь» «Ингулец» (Петрово) «Минай» «Верес» (Ровно) «Черноморец» (Одесса) «Металлист 1925» (Харьков) «Металлист» (Харьков) «Оболонь» (Киев) «Волынь» (Луцк) «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) «Альянс» (Липовая Долина) «ВПК-Агро» (Вишневое) «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни) «Николаев» «ЛНЗ» (Черкассы) «Эпицентр» (Дунаевцы) «Таврия» (Симферополь)

В воскресенье, 5 сентября, в рамках 7-го тура чемпионата Первой лиги «Металлист» сыграет дома с «ВПК-Агро». Начало в 18:45.

Напомним, ранее мы писали о победе харьковского "Металлиста" над мариупольским "Ярудом" в предыдущей кубковой встрече. Тогда свездой матча стал бразилец Жо.