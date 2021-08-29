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29.08.2021  16:57   

Футбол. Харьковский "Металлист" разгромил "Волынь", став лидером турнирной таблицы (видео)

Харьковский клуб продолжает беспроигрышную серию в первой лиге, выиграв на выезде.


//metalist.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на официальный сайт ФК Металлист, в Луцке харьковчане встречались с Волынью.
 
До перерыва зрители голов не увидели. Зато после него желто-синие заметно прибавили и дожали неуступчивого соперника, для которого это поражение стало первым в чемпионате.
 
Сначала удалось забить Романюку: красивым обводным ударом после короткого паса Пейшото нашему защитнику удалось поразить верхний угол своего бывшего клуба.
 
Еще дважды гости отличились в концовке встречи. Вышедший на замену Банада замкнул прострел Подлепенца, также поднятого со скамейки, а Пейшото с близкого расстояния вогнал мяч в сетку с передачи дебютанта команды Белого. Из этого и сложились 0:3 на табло.
 
Интересно, что все три мяча наши игроки забили ударами в одно касание.
 
В первых шести турах чемпионата «Металлист» набрал 18 очков (разница мячей 17-3) и занимает первое место. На два очка меньше у «Кривбасса», на шесть — у «Краматорска».
 
Теперь харьковчане переключаются на Кубок Украины. 1 сентября в Никополе «Металлист» встретится со «Скоруком». 
 
В чемпионате желто-синие в следующий раз сыграют 5 сентября, когда примут в Харькове «ВПК-Агро». Начало матча в 18:45. Билеты — на kharkov.internet-bilet.ua и в кассе № 1 стадиона «Металлист» (режим работы — с 09:00 до 19:00).
 
«Волынь» — «Металлист» — 0:3 (0:0)
 

Тэги:  футбол, металлист, харьков, победа, волынь
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