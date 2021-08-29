29.08.2021 16:17 Евгений Клочко

Кто из харьковчан получит надбавку к пенсии уже в 2021 году. Ответ Минцосполитики

Министерство социальной политики рассказало о планах масштабного повышения пенсий в следующем, 2022, году. Но некоторые украинцы получат повышенные пенсии уже в этом году. Уже вскоре они могут получить солидную прибавку к ежемесячной выплате.

Как сообщает РЕДПОСТ , с октября украинские пенсионеры, достигшие 75-летнего возраста, станут получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 400 гривен. В результате этого, их минимальную пенсию подтянут к 2500 гривнам. Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная в эфире телеканала «Украина 24».

При этом она не преминула напомнить, что для правительства было очень важно вовремя провести мартовскую индексацию пенсий.

"Под нее попадают и 70-летние, и 80-летние, и 65-летние. Индексация — это максимальный охват людей. И сегодня я вижу цифры — впервые 10,5 млн пенсионеров попали под различные программы повышения", - с удовлетворением признала глава Минсоцполитики.

По ее словам, некоторые категории пенсионеров получили повышение дважды: и с индексацией, и с возрастными надбавками. В частности, 80-летние пенсионеры еще с прошлого года получают ежемесячные надбавки в размере 500 гривен. А 75-летние начнут получать по 400 гривен с октября текущего года.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что 40-летним рассчитывать на пенсию не стоит