Главная Новости Харькова Общество Министр финансов заявил, что 40-летним рассчитывать на пенсию не стоит
26.08.2021  14:32   

Министр финансов заявил, что 40-летним рассчитывать на пенсию не стоит

Темпы старения населения таковы, что число работающих постоянно сокращается, а число пенсионеров растет.

Пенсия в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Интерфакс-Украина». 
 
По словам министра Сергея Марченко единственным способом спасти, ситуацию, является накопительная пенсионная система.
 
Сергей Марченко также отметил, что накопительная система должна идти вместе с солидарной.  
 
«Тогда два варианта - или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан", - сообщил Сергей Марченко.
 
Помимо этого, министр считает, что должна быть поощрительная система для работающей молодежи-« Условно, если ты дал 1% или 1,5%, государство дает столько же. Для молодежи сделать с коэффициентом, поощрить - если ты дополнительно вложил средства в накопительный пенсионный фонд, государство добавит.»
 
В тоже время, согласно исследованиям Международной организации труда, через 30 лет более 60% пожилых украинцев не будут получать государственные пенсии из-за отсутствия действенной пенсионной реформы.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о презентации Минсоцполитики будущей системы пенсионных накоплений.
Источник:   Интерфакс-Украина
 Тэги:  пенсия, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.07 Власть В Харькове поднимут пенсии: узнайте, кому будут платить больше 23.04 Общество Пенсионные накопления: стали известны предлагаемые изменения 16.04 Общество Перерасчет пенсии - с помощью мобильного приложения
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 