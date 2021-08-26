26.08.2021 14:32

Министр финансов заявил, что 40-летним рассчитывать на пенсию не стоит

Темпы старения населения таковы, что число работающих постоянно сокращается, а число пенсионеров растет.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

По словам министра Сергея Марченко единственным способом спасти, ситуацию, является накопительная пенсионная система.

Сергей Марченко также отметил, что накопительная система должна идти вместе с солидарной.

«Тогда два варианта - или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан", - сообщил Сергей Марченко.

Помимо этого, министр считает, что должна быть поощрительная система для работающей молодежи-« Условно, если ты дал 1% или 1,5%, государство дает столько же. Для молодежи сделать с коэффициентом, поощрить - если ты дополнительно вложил средства в накопительный пенсионный фонд, государство добавит.»

В тоже время, согласно исследованиям Международной организации труда, через 30 лет более 60% пожилых украинцев не будут получать государственные пенсии из-за отсутствия действенной пенсионной реформы.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о презентации Минсоцполитики будущей системы пенсионных накоплений.