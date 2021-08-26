26.08.2021 14:10

С 1 сентября больничные будут только в электронном виде

Эта цифровая система работает уже с 4 июня, однако на протяжении этого времени выдавались листы недееспособности как в бумажном, так и в электронном виде.

Однако, как сообщает РЕДПОСТ , с 1 сентября бюллетень нетрудоспособности будет только цифровым. Для того, чтобы эта система заработала, харьковские медики проходили специальное обучение и вебинары. Стоит отметить, что поликлиники и больницы к нововведению готовы на 100%, так как эти медучреждения оборудованы компьютерной техникой и доступом в Интернет.

Единственные ошибки, с которыми сталкивались врачи, это несовпадение данных либо паспорта, либо ИНН, которые были неверно внесены в систему helsi. Поэтому в Департаменте цифровой трансформации просят харьковчан не править самостоятельно ошибки в данных в своих личных кабинетах, так как в системе helsi врачи видят все равно информацию, которая внесена непосредственно ними. Поэтому на первое время харьковчанам для оформления электронных больничных советуют брать с собой паспорт и идентификационный код и просить врачей проверить правильность внесённой информации.

Для справки. Каждый год больничные получают 5,5 млн. украинцев. По этим документам выплачивают 18 млрд. грн.

Напомним, ранее РЕДПОСТ пояснял, как оформляются Е-больничные.