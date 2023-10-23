23.10.2023 15:35 Віталій Хінєвіч

Харків може розробити свій аналог «Helsi» - Ігор Терехов

У місті Харкові можуть розробити власну медичну електронну систему для закладів охорони здоров’я.

Про це сьогодні, 23 жовтня, під час зустрічі з представниками Національної служби здоров'я України повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, компанія «Helsi» скасовує для Харкова фінансові домовленості, які були досягнуті ще до повномасштабного вторгнення рф. З огляду на це, зазначив мер, у Харкові можуть розробити свій аналог цієї програми та користуватися ним безкоштовно.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

«Тоді вони декларували, що для нас ця програма обійдеться в 1 грн на рік, але сьогодні вони говорять зовсім по-іншому. Так, вони пропонують певні знижки, але хочуть, щоб наступного бюджетного року ми платили гроші за кожного пацієнта. І це дуже великі гроші. Думаю, інші територіальні громади вже зіткнулися з цим питанням. Тому маю пропозицію. У нас є айтівці, і ми можемо створити свою програму для всіх громад. Усі разом профінансуємо і ні від кого залежати не будемо», - наголосив Ігор Терехов.