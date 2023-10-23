23.10.2023 15:55 Віталій Хінєвіч

На випадок блекауту: які у Харкові ціни на пристрої автономного живлення

На випадок тривалого відключення електроенергії харків’яни можуть придбати у спеціалізованих магазинах генератори та інші пристрої автономного живлення, передає РЕДПОСТ .

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку інформує, що проаналізовано ціни на подібну техніку, яка є в наявності, у великих харківських мережах магазинів електротоварів. Ціни на бензинові генератори становлять у середньому від 10 до 55 тис. грн, а дизельні - від 25 до 100 тис. грн.

Акумуляторні батареї коштують від 300 грн до 5 тис. грн залежно від ємності, номінальної напруги та виробника; портативні зарядні станції - від 10 до 100 тис. грн.

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Ціни на повербанки залежать від торгової марки, ємності пристрою, кількості USB-портів та інших особливостей і варіюються в середньому від 400 грн до 7 тис. грн. Настільні лампи або нічники на акумуляторах коштують від 300 до 1,5 тис. грн; ручні ліхтарі на батарейках - 90 грн - 1,5 тис. грн, ліхтарі на акумуляторі - 100 грн - 2,5 тис. грн.