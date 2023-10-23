На Харківщині зросла захворюваність на грип та ГРВІ

Станом на кінець жовтня 2023 року інтенсивність епідемічного процесу в Харківській області відповідає низькому рівню.
Так, у період з 16 по 22 жовтня у Харкові та області захворіло на ГРВІ (у т.ч. COVID-19) – 3371 людей, з них 1196 (35,5%) – діти віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність зросла на 21,6%.
Показник захворюваності становить 128,75 на 100 тис. населення та не перевищує показник епідемічного порогу (415,06). Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.
Госпіталізовано 230 осіб, з них 67 дітей.
Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 227,08 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському (62,72 на 100 тис. населення).
Зареєстровано 3 летальних випадки від гострої респіраторної хвороби COVID-19.
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