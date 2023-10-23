    
Главная Новини Харкова Медицина На Харківщині зросла захворюваність на грип та ГРВІ
23.10.2023  14:48   Рита Парфенова

На Харківщині зросла захворюваність на грип та ГРВІ

Станом на кінець жовтня 2023 року інтенсивність епідемічного процесу в Харківській області відповідає низькому рівню.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 

Так, у період з 16 по 22 жовтня у Харкові та області захворіло на ГРВІ (у т.ч. COVID-19) – 3371 людей, з них 1196 (35,5%) – діти віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність зросла на 21,6%.

Показник захворюваності становить 128,75 на 100 тис. населення та не перевищує показник епідемічного порогу (415,06). Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Госпіталізовано 230 осіб, з них 67 дітей.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 227,08 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському (62,72 на 100 тис. населення).

Зареєстровано 3 летальних випадки від гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Методом ПЛР обстежено 735 осіб, з них у 54 (7,3%) виявлено вірус SARS-CoV-2.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні тепер можна отримати перший електронний рецепт без візиту до лікаря.
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грип, медицина, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.05 Медицина Медики розповіли, скільки людей хворіють на грип та ГРВІ у Харкові 09.05 Медицина Стало відомо, скільки людей хворіють на грип та ГРВІ у Харкові 28.03 Медицина Про рівень захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області розповіли медики
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 