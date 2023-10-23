Орендував будинок під Харковом та створив нарколабораторію: суд виніс вирок

У суді прокурори успішно підтвердили, що в 2019 році 31-річний чоловік орендував будинок у селищі Солоницівка під претексом проживання в ньому. Проте обвинувачений вирішив використовувати цей будинок як нарколабораторію для виготовлення психотропної речовини PVP. Він закупив необхідне обладнання, таке як каністри з рідинами, що містять соляну кислоту і етиловий ефір, ваги, харчові барвники, лійки, лабораторний штатив та інше.

Під час обшуку правоохоронці також виявили у чоловіка пістолет та 199 набоїв до нього, які обвинувачений нелегально придбав та зберігав в орендованому будинку.

У судовому засіданні обвинувачений заперечив свою вину. Він стверджував, що будинок був зданий ним в суборенду під ім'ям "Максим" і всі матеріали для нарколабораторії з'явилися там після його заселення.

У телефоні чоловіка також було знайдено листування про кристалізацію, синтез, співвідношення речовин та інструкції про виготовлення "закладок" за координатами тощо.

Під час слідчих дій обвинувачений докладно та швидко показував правоохоронцям, але в суді він заперечив будь-який зв'язок з нарколабораторією.

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Суд Дергачівського району Харківської області визнав чоловіка винним у скоєнні злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 311 Кримінального кодексу України), а також за незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї без необхідного законодавчого дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Обвинуваченому було призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває строк для подачі апеляційного звернення стосовно цього вироку.