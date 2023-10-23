23.10.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

Водій у центрі Харкова грубо порушував правила дорожнього руху

Ввечері 22 жовтня на майдані Свободи водій автомобіля ВАЗ, який мав явні ознаки сп’яніння, демонструючи явну неповагу до суспільства, з особливою зухвалістю здійснив низку грубих порушень ПДР та громадського порядку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Порушник був зупинений екіпажем поліцейських офіцерів громади, який був неподалік. Згодом на місце прибули патрульні поліцейські.

Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд.

Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2,05 проміле, що перевищило допустиму норму в понад 10 разів.

При перевірці документів інспектори встановили, що водій судом був позбавлений права керування транспортними засобами. Також впродовж року він двічі притягався до відповідальності за аналогічні правопорушення.

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На кермувальника патрульні склали адміністративні протоколи за ч.3 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння) та за ч.5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Інспектори відсторонили чоловіка від керування, помістивши авто на спеціальний майданчик.

Також на місце поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Слідчими було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення чоловіком ч.1 ст. 296 "Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом" КК України.