На Харківщині знайшли зниклу дівчинку та передали до рук лікарів

Правоохоронці оперативно розшукали зниклу 6-річну дівчинку, яка самостійно пішла на прогулянку.

Дитина перебувала вдома зі своїм 16-річним старшим братом та пішла на вулицю, поки він спав. Поліцейські виявили дитину на вулиці недалеко від їхнього будинку.

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У зв'язку з відсутністю засобів для нормального проживання в помешканні, брата та сестру тимчасово вилучили з родини та помістили до лікарні.