На Харківщині знайшли зниклу дівчинку та передали до рук лікарів

Поліцейські Харківщини оперативно розшукали зниклу 6-річну дівчинку.
Правоохоронці оперативно розшукали зниклу 6-річну дівчинку, яка самостійно пішла на прогулянку.
Дитина перебувала вдома зі своїм 16-річним старшим братом та пішла на вулицю, поки він спав. Поліцейські виявили дитину на вулиці недалеко від їхнього будинку.
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