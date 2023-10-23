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23.10.2023  11:36   Рита Парфенова

На Харківщині знайшли зниклу дівчинку та передали до рук лікарів

Поліцейські Харківщини оперативно розшукали зниклу 6-річну дівчинку.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 

Правоохоронці оперативно розшукали зниклу 6-річну дівчинку, яка самостійно пішла на прогулянку.

Дитина перебувала вдома зі своїм 16-річним старшим братом та пішла на вулицю, поки він спав. Поліцейські виявили дитину на вулиці недалеко від їхнього будинку.

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У зв'язку з відсутністю засобів для нормального проживання в помешканні, брата та сестру тимчасово вилучили з родини та помістили до лікарні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові поліцейські вилучили дитину, яка мешкала у неналежних умовах.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, харків
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