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23.10.2023  10:40   Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 23 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 23 жовтня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

  • м. Харків  – 10 мкР/год;
  • м. Золочів – 11 мкР/год;
  • м. Богодухів – 13 мкР/год;
  • смт. Коломак – 10 мкР/год;
  • смт. Великий Бурлук – 12 мкР/год;
  • смт. Печеніги – 11 мкР/год;
  • смт. Слобожанське – 17 мкР/год;
  • м. Куп’янськ – 10 мкР/год;
  • м. Красноград – 13 мкР/год;
  • м. Лозова – 11 мкР/год;
  • м. Ізюм – 14 мкР/год.

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 22 жовтня.

 

Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  радіація, харків
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