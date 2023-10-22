Який радіаційний фон в Харкові та області на 22 жовтня

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Гороскоп на 22 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Будьте готові до приємних сюрпризів. Сьогодні може надійти приваблива пропозиція, яка обіцяє вилитися в перспективну та прибуткову справу.

Прогноз погоди у Харкові на 22 жовтня Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.