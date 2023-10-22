Який радіаційний фон в Харкові та області на 22 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 22 жовтня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
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Будьте готові до приємних сюрпризів. Сьогодні може надійти приваблива пропозиція, яка обіцяє вилитися в перспективну та прибуткову справу.
Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.
Щороку 22 жовтня, починаючи з 1998 року, у світі відзначається Міжнародний день людей, що заїкаються.
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