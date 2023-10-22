22.10.2023 13:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові стріляли з пістолета: правоохоронці затримали підозрюваного

21 жовтня під час патрулювання Шевченківського району, патрульні отримали повідомлення про двох чоловіків, які здійснили декілька пострілів з предмета, схожого на пістолет.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Поліцейські, отримавши детальний опис, передали інформацію в радіоефір та негайно розпочали пошук імовірних правопорушників.

На вулиці Сумській патрульні виявили схожого за описом чоловіка. Під час спілкування чоловік повідомив, що має з собою пневматичний пістолет, з якого недавно здійснив постріли у середмісті.

Під час перевірки документів, з’ясувалося, що чоловік перебуває в активному розшуку та переховується від суду. Чоловік, імовірно, вчинив правопорушення за ч.3 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Надалі патрульні передали затриманого слідчим.