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22.10.2023  13:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові стріляли з пістолета: правоохоронці затримали підозрюваного

21 жовтня під час патрулювання Шевченківського району, патрульні отримали повідомлення про двох чоловіків, які здійснили декілька пострілів з предмета, схожого на пістолет.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Поліцейські, отримавши детальний опис, передали інформацію в радіоефір та негайно розпочали пошук імовірних правопорушників. 
 
На вулиці Сумській патрульні виявили схожого за описом чоловіка. Під час спілкування чоловік повідомив, що має з собою пневматичний пістолет, з якого недавно здійснив постріли у середмісті.
 
 
Під час перевірки документів, з’ясувалося, що чоловік перебуває в активному розшуку та переховується від суду. Чоловік, імовірно, вчинив правопорушення за ч.3 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.
 
Надалі патрульні передали затриманого слідчим.
 
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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