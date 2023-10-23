23.10.2023 10:01 Рита Парфенова

Ракетний удар по терміналу Нової пошти на Харківщині: відомо про стан постраждалих

На цей час у медзакладі перебуває 16 постраждалих внаслідок ракетного удару по терміналу "Нової пошти", який відбувся 21 жовтня.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, сім поранених у тяжкому стану, 9 співробітників «Нової пошти» отримали легкі та середні поранення.

З 7 постраждалих, які перебувають у тяжкому стані, п'ятеро знаходяться у реанімації, двоє з них — вкрай тяжкі, вони підключені до апаратів ШВЛ.



Усі поранені — чоловіки від 19 до 48 років. Постраждалим було проведено необхідні оперативні втручання ще 21 жовтня. В основному були поранення грудної та черевної порожнин, а також кінцівок.

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Постраждалі з пораненнями легкої та середньої тяжкості перебувають у хірургічному відділенні – 8 чоловік, ще один – у травматологічному.