Рятувальники в Харківському районі визволили з багнюки коня

22 жовтня в селі Слобожанське Липецької громади Харківського району Харківської області сталася надзвичайна подія: конь потрапив у багнюку і не міг самостійно вибратися. На місце події були викликані рятувальники з Державної служби з надзвичайних ситуацій.

По прибуттю на місце події, рятувальники помітили, що коня затягло в багнюку так, що тварина застрягла і не могла самостійно вибратися. Рятувальники використали пожежний рукав, щоб обв'язати коня та використали пожежний автомобіль для витягнення його з цієї пастки. У результаті вдалих дій рятувальників коня визволено і врятовано від небезпеки.

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