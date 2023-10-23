Рятувальники в Харківському районі визволили з багнюки коня

На Харківщині бійці ДСНС провели рятувальну операцію по визволенню коня з багнюки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
22 жовтня в селі Слобожанське Липецької громади Харківського району Харківської області сталася надзвичайна подія: конь потрапив у багнюку і не міг самостійно вибратися. На місце події були викликані рятувальники з Державної служби з надзвичайних ситуацій.
По прибуттю на місце події, рятувальники помітили, що коня затягло в багнюку так, що тварина застрягла і не могла самостійно вибратися. Рятувальники використали пожежний рукав, щоб обв'язати коня та використали пожежний автомобіль для витягнення його з цієї пастки. У результаті вдалих дій рятувальників коня визволено і врятовано від небезпеки.
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