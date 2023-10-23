У Куп'янську троє мешканців отримали поранення через обстріли: зведення ДСНС за добу

Минулої доби рятувальники шість разів виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
У місті Куп'янську, яке було обстріляне двічі, рятувальники провели обстеження території після ворожих обстрілів та виявили пошкодження 7 приватних житлових будинків. У результаті цих обстрілів три людини постраждали.
У селі Курилівка також були зафіксовані пошкодження, включаючи два двоповерхових житлових будинки, підстанцію та будівлю приватного підприємства. Одна людина отримала поранення внаслідок цих обстрілів.
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