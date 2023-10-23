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23.10.2023  08:49   Рита Парфенова

У Куп'янську троє мешканців отримали поранення через обстріли: зведення ДСНС за добу

Минулої доби рятувальники шість разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

У місті Куп'янську, яке було обстріляне двічі, рятувальники провели обстеження території після ворожих обстрілів та виявили пошкодження 7 приватних житлових будинків. У результаті цих обстрілів три людини постраждали.

У селі Курилівка також були зафіксовані пошкодження, включаючи два двоповерхових житлових будинки, підстанцію та будівлю приватного підприємства. Одна людина отримала поранення внаслідок цих обстрілів.

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Протягом доби з 22 по 23 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:
  • 6 – на ліквідацію пожеж;
  • 2 – на перевірку місця ворожого обстрілу;
  • 5 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;
  • 3 – інші виїзди.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби двоє людей отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Харківщини.

 

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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