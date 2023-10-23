У Куп'янську троє мешканців отримали поранення через обстріли: зведення ДСНС за добу

У місті Куп'янську, яке було обстріляне двічі, рятувальники провели обстеження території після ворожих обстрілів та виявили пошкодження 7 приватних житлових будинків. У результаті цих обстрілів три людини постраждали.

У селі Курилівка також були зафіксовані пошкодження, включаючи два двоповерхових житлових будинки, підстанцію та будівлю приватного підприємства. Одна людина отримала поранення внаслідок цих обстрілів.

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Протягом доби з 22 по 23 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

2 – на перевірку місця ворожого обстрілу;

5 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;

3 – інші виїзди.