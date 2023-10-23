Окупанти обстріляли населені пункти двох районів Харківської області: подробиці

У Харківській області протягом минулої доби населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів опинилися під ударами ворожих сил:

Село Курилівка Куп'янського району було обстріляне ворогом керованими авіабомбами. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, два багатоквартирних будинки, будівлю цивільного підприємства та об'єкт інфраструктури. 39-річна жінка отримала поранення і була госпіталізована у середньо-важкому стані. Село Ківшарівка Куп'янського району також постраждало від обстрілу ФАБ, проте без постраждалих. Зазнали пошкодження будівлі професійно-технічного училища та дитячого садка. У селищі Дворічна Куп'янського району стався обстріл, в результаті якого постраждалий чоловік 81 року був госпіталізований у середньо-важкому стані.

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Крім того, ворог завдав ударів по селам Плетенівка та Зибіне Чугуївського району, а також смт Петропавлівка, селу Кислівка та селищу Дворічна Куп'янського району, а також інші населені пункти в окрузі.