Окупанти обстріляли населені пункти двох районів Харківської області: подробиці

Протягом минулої доби двоє людей отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Харківщини.
У Харківській області протягом минулої доби населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів опинилися під ударами ворожих сил:
Село Курилівка Куп'янського району було обстріляне ворогом керованими авіабомбами. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, два багатоквартирних будинки, будівлю цивільного підприємства та об'єкт інфраструктури. 39-річна жінка отримала поранення і була госпіталізована у середньо-важкому стані.
Село Ківшарівка Куп'янського району також постраждало від обстрілу ФАБ, проте без постраждалих. Зазнали пошкодження будівлі професійно-технічного училища та дитячого садка.
У селищі Дворічна Куп'янського району стався обстріл, в результаті якого постраждалий чоловік 81 року був госпіталізований у середньо-важкому стані.
Комментариев: 0
Ідіть на поводу своїх бажань. Заняття, до яких лежить душа, принесуть як задоволення, а й матеріальну вигоду.
У Харкові на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Без опадів.
У 1994 році на теренах СНД з'явився День працівника реклами – свято всіх рекламістів, маркетологів та піарників.
влажность:
давление:
ветер: