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23.10.2023  08:04   Рита Парфенова

На Харківщині ворог безрезультатно намагається атакувати позиції Сил оборони

Минулої доби наші воїни ЗСУ відбили 15 атак окупантів на Куп’янському напрямку.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківську область та інші регіони України продовжуються артилерійські та авіаційні удари з боку російських терористів. Зазнали авіаційних ударів села Іванівка та Курилівка в Харківській області, а під артилерійським вогнем опинилися близько 140 населених пунктів в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:

На Слобожанському напрямку ворожі війська залишаються у прикордонних районах, ведуть активну диверсійну діяльність, спрямовану на утримання українських військ від перекидання на загрозливі напрямки. Вони також нарощують кількість мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські війська відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 жовтня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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