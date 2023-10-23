23.10.2023 08:04 Рита Парфенова

На Харківщині ворог безрезультатно намагається атакувати позиції Сил оборони

Минулої доби наші воїни ЗСУ відбили 15 атак окупантів на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківську область та інші регіони України продовжуються артилерійські та авіаційні удари з боку російських терористів. Зазнали авіаційних ударів села Іванівка та Курилівка в Харківській області, а під артилерійським вогнем опинилися близько 140 населених пунктів в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:

На Слобожанському напрямку ворожі війська залишаються у прикордонних районах, ведуть активну диверсійну діяльність, спрямовану на утримання українських військ від перекидання на загрозливі напрямки. Вони також нарощують кількість мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські війська відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 жовтня 2023 року.