23.10.2023 07:30 Рита Парфенова

23 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У 1994 році на теренах СНД з'явився День працівника реклами – свято всіх рекламістів, маркетологів та піарників.

Щороку, 23 жовтня, в світі відхзначають Міжнародний день реклами, який з 1994 року відзначають усі, хто має безпосередній стосунок до створення та просування реклами. До них належать автори, художники, піарники, сценаристи, менеджери і маркетологи.

Це день творчих людей, які роблять неоціненний внесок у розвиток торгівлі, і, відповідно, економіки України.

Прикмети дня

23 жовтня відзначається день пам'яті двох святих мучеників - брата та сестри Євлампія та Євлампії. До Євлампія дні ставали помітно коротшими. Подейкували: «Євлампій скіпку відщеплює, вогонь здуває, потемки лякає». З 23 жовтня починалася заготівля скіпок на зиму.



Традиційно цього дня знахарі та чаклуни починали збирати траву, яка мала велику магічну силу – руту. У будинках її розвішували під стелею захисту дітей від темних сил.



Молодь у цей день стрибала через багаття. Вважалося, що це допоможе відродитись до нового життя та продовжити молодість. У вогні спалювали старі речі, щоб позбутися неприємностей та проблем зі здоров'ям.



День також був гарний для будь-яких починань, науки, дослідницької діяльності, пошуку зниклих речей та тварин. 23 жовтня загострювалася інтуїція.

Що не можна робити 23 жовтня

Рекомендують не робити великі покупки та обирати новий одяг.

Не варто планувати на цей день весілля.

Заборонено сваритися з близькими та пліткувати.

Щороку 23 жовтня у деяких країнах професійне свято відзначають творці реклами. Дата з’явилася у 1994 році. В цей день приймають вітання менеджери рекламних агенцій, дизайнери, поліграфісти та інші фахівці, які беруть участь у створенні рекламних брендів та проведенні рекламних кампаній. Найчастіше їм бажають невгамовної фантазії, креативу та щедрих клієнтів, які прийматимуть усі ідеї без правок.

Також цього дня

1545 року українські козаки, вийшовши в море на 32 човнах-чайках, підійшли до турецької фортеці Ачі-Кале (Очаків) та захопили її.



1920 – народився Джанні Родарі, італійський дитячий письменник («Пригоди Чіполліно», «Чарівний голос Джельсоміно»).



1940 – народився Пеле (Едсон Арантес ду Насіменту), видатний бразильський футболіст (нападник), триразовий чемпіон світу.



1960 – Харківський обласний драматичний театр перетворено на театр юного глядача.



1976 – народився Райан Рейнольдс, американський актор («Похований живцем», «Козирні тузи», «Поза собою»).



1986 – у Харкові відкрито другу ділянку Салтівської лінії метрополітену з трьох станцій: «Академіка Павлова» – «Студентська» – «Героїв праці».



1998 – українські хакери через комп'ютери пограбували Вінницьке відділення Нацбанку на 80.4 млн. гривень (понад 20 млн. доларів).



2000 – китайські археологи виявили музей музичних інструментів, створений 2 тисячі років тому, в епоху династії Хань.



2000 – вчені університету Пенсільванії виявили найдавніші бактерії, яким, за їхніми оцінками, близько 250 мільйонів років.



2001 – представлено перше покоління культового нині плеєра iPod.



2021 – на території кафедрального собору Успіння Пресвятої Діви Марії на вулиці Гоголя у Харкові відкрили пам'ятник Папі Римському Іоанну Павлу II.

Іменини відзначають

Андрій, Іван, Євлампія, Федір.