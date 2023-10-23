23 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У 1994 році на теренах СНД з'явився День працівника реклами – свято всіх рекламістів, маркетологів та піарників.
Щороку, 23 жовтня, в світі відхзначають Міжнародний день реклами, який з 1994 року відзначають усі, хто має безпосередній стосунок до створення та просування реклами. До них належать автори, художники, піарники, сценаристи, менеджери і маркетологи.
Це день творчих людей, які роблять неоціненний внесок у розвиток торгівлі, і, відповідно, економіки України.
23 жовтня відзначається день пам'яті двох святих мучеників - брата та сестри Євлампія та Євлампії. До Євлампія дні ставали помітно коротшими. Подейкували: «Євлампій скіпку відщеплює, вогонь здуває, потемки лякає». З 23 жовтня починалася заготівля скіпок на зиму.
Традиційно цього дня знахарі та чаклуни починали збирати траву, яка мала велику магічну силу – руту. У будинках її розвішували під стелею захисту дітей від темних сил.
Молодь у цей день стрибала через багаття. Вважалося, що це допоможе відродитись до нового життя та продовжити молодість. У вогні спалювали старі речі, щоб позбутися неприємностей та проблем зі здоров'ям.
День також був гарний для будь-яких починань, науки, дослідницької діяльності, пошуку зниклих речей та тварин. 23 жовтня загострювалася інтуїція.
Щороку 23 жовтня у деяких країнах професійне свято відзначають творці реклами. Дата з’явилася у 1994 році. В цей день приймають вітання менеджери рекламних агенцій, дизайнери, поліграфісти та інші фахівці, які беруть участь у створенні рекламних брендів та проведенні рекламних кампаній. Найчастіше їм бажають невгамовної фантазії, креативу та щедрих клієнтів, які прийматимуть усі ідеї без правок.
1545 року українські козаки, вийшовши в море на 32 човнах-чайках, підійшли до турецької фортеці Ачі-Кале (Очаків) та захопили її.
1920 – народився Джанні Родарі, італійський дитячий письменник («Пригоди Чіполліно», «Чарівний голос Джельсоміно»).
1940 – народився Пеле (Едсон Арантес ду Насіменту), видатний бразильський футболіст (нападник), триразовий чемпіон світу.
1960 – Харківський обласний драматичний театр перетворено на театр юного глядача.
1976 – народився Райан Рейнольдс, американський актор («Похований живцем», «Козирні тузи», «Поза собою»).
1986 – у Харкові відкрито другу ділянку Салтівської лінії метрополітену з трьох станцій: «Академіка Павлова» – «Студентська» – «Героїв праці».
1998 – українські хакери через комп'ютери пограбували Вінницьке відділення Нацбанку на 80.4 млн. гривень (понад 20 млн. доларів).
2000 – китайські археологи виявили музей музичних інструментів, створений 2 тисячі років тому, в епоху династії Хань.
2000 – вчені університету Пенсільванії виявили найдавніші бактерії, яким, за їхніми оцінками, близько 250 мільйонів років.
2001 – представлено перше покоління культового нині плеєра iPod.
2021 – на території кафедрального собору Успіння Пресвятої Діви Марії на вулиці Гоголя у Харкові відкрили пам'ятник Папі Римському Іоанну Павлу II.
Андрій, Іван, Євлампія, Федір.
Ідіть на поводу своїх бажань. Заняття, до яких лежить душа, принесуть як задоволення, а й матеріальну вигоду.
У Харкові на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Без опадів.
У 1994 році на теренах СНД з'явився День працівника реклами – свято всіх рекламістів, маркетологів та піарників.
влажность:
давление:
ветер: