Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Ідіть на поводу своїх бажань. Заняття, до яких лежить душа, принесуть як задоволення, а й матеріальну вигоду.
Девіз дня – багатозадачність. Навколишнім залишається тільки заздрити: навіть якщо ви візьметеся за три завдання відразу, зумієте отримати відмінний результат!
Ви здатні побачити прибуток у справах, які оточуючі вважають малоперспективними. Ну а потім з повним правом насолоджуватися подивом на обличчях оточуючих.
Вашим рішучості та натиску можна тільки позаздрити. Однак, щоб уникнути помилок зірки радять сім разів відміряти, перш ніж рубати з плеча.
Слід бути якомога уважніше при роботі з цифрами, грошима, документами і взагалі у всіх сферах, де його хоча б теоретично може чекати каверза.
Чи зможете дізнатися щось зовсім нове для себе. Це може бути пов'язано з роботою, захопленнями або ж з найближчим оточенням головне тримати очі і вуха відкритими.
Намагайтеся сприймати події дня як глядач. Навіть якщо ви палкий ентузіаст своєї справи, краще працювати в автоматичному «конвеєрному» режимі, підходячи до вирішення задач із суто технічного боку.
Сьогодні вам вдасться легко влаштовувати справи, на які в інший час витратили б масу сил, енергії та красномовства. Тож не гайте часу, і розкажіть усім навколо про свої ідеї.
Відмінний день для просування та запуску будь-яких проектів. Тому зосередьтеся на головному. Присвятивши оточуючих у свій план, знайдете чимало прихильників.
Сьогодні вдаватиметься все, що потрібно робити руками, а не головою. Тож зірки радять у прямому сенсі засукати рукави. .
Приготуйтеся до того, що протягом дня жодної хвилини не вдасться посидіти, склавши руки. Щоб не витрачати сили даремно, дійте стрімко, але без суєти.
Не варто чекати, що раптом хтось помітить ваші заслуги. Оберніть ситуацію так, щоб самим взяти все належне. І тоді ваші проекти точно не залишаться поза увагою.
Зумійте правильно організувати свій час: другорядні справи відкласти убік, а важливі спокійно вирішувати протягом дня.
Ідіть на поводу своїх бажань. Заняття, до яких лежить душа, принесуть як задоволення, а й матеріальну вигоду.
У Харкові на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Без опадів.
У 1994 році на теренах СНД з'явився День працівника реклами – свято всіх рекламістів, маркетологів та піарників.
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