23.10.2023 06:30

Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Ідіть на поводу своїх бажань. Заняття, до яких лежить душа, принесуть як задоволення, а й матеріальну вигоду.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Девіз дня – багатозадачність. Навколишнім залишається тільки заздрити: навіть якщо ви візьметеся за три завдання відразу, зумієте отримати відмінний результат!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Ви здатні побачити прибуток у справах, які оточуючі вважають малоперспективними. Ну а потім з повним правом насолоджуватися подивом на обличчях оточуючих.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Вашим рішучості та натиску можна тільки позаздрити. Однак, щоб уникнути помилок зірки радять сім разів відміряти, перш ніж рубати з плеча.

Рак (22 червня – 23 липня)

Слід бути якомога уважніше при роботі з цифрами, грошима, документами і взагалі у всіх сферах, де його хоча б теоретично може чекати каверза.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Чи зможете дізнатися щось зовсім нове для себе. Це може бути пов'язано з роботою, захопленнями або ж з найближчим оточенням головне тримати очі і вуха відкритими.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Намагайтеся сприймати події дня як глядач. Навіть якщо ви палкий ентузіаст своєї справи, краще працювати в автоматичному «конвеєрному» режимі, підходячи до вирішення задач із суто технічного боку.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сьогодні вам вдасться легко влаштовувати справи, на які в інший час витратили б масу сил, енергії та красномовства. Тож не гайте часу, і розкажіть усім навколо про свої ідеї.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Відмінний день для просування та запуску будь-яких проектів. Тому зосередьтеся на головному. Присвятивши оточуючих у свій план, знайдете чимало прихильників.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Сьогодні вдаватиметься все, що потрібно робити руками, а не головою. Тож зірки радять у прямому сенсі засукати рукави. .

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Приготуйтеся до того, що протягом дня жодної хвилини не вдасться посидіти, склавши руки. Щоб не витрачати сили даремно, дійте стрімко, але без суєти.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Не варто чекати, що раптом хтось помітить ваші заслуги. Оберніть ситуацію так, щоб самим взяти все належне. І тоді ваші проекти точно не залишаться поза увагою.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зумійте правильно організувати свій час: другорядні справи відкласти убік, а важливі спокійно вирішувати протягом дня.