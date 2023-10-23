Прогноз погоди у Харкові на 23 жовтня

У Харкові на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
23 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вранці та вдень невеликі короткочасні дощі.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура повітря: вночі 8 - 10° тепла, вдень 17 - 19° вище нуля.
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Ідіть на поводу своїх бажань. Заняття, до яких лежить душа, принесуть як задоволення, а й матеріальну вигоду.
У Харкові на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Без опадів.
У 1994 році на теренах СНД з'явився День працівника реклами – свято всіх рекламістів, маркетологів та піарників.
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