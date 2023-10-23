23.10.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 жовтня

У Харкові на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вранці та вдень невеликі короткочасні дощі.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря: вночі 8 - 10° тепла, вдень 17 - 19° вище нуля.

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Народні прикмети

Ранковий туман віщує сонячну та теплу погоду.

Східний вітер обіцяє погіршення погоди.

Якщо у цей день не було морозу, то зима буде пізньою.

Якщо листя на вербі почало жовтіти і облітати, то зима прийде рано.

Цього дня наші пращури спостерігали за місяцем – його роги вказують у той бік, звідки чекати вітрів.

Якщо роги на північ – незабаром зимі бути й сніг ляже насухо; на південь – скорої зими не чекай, буде сльота до 4 листопада.