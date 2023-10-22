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22.10.2023  21:30   Дмитро Колонєй

Готуємо брізолу - духмяні грецькі свинячі відбивні з картоплею

Рецепт м'яса у грецькому стилі.

 
Як пише РЕДПОСТ, цей рецепт підійде як для барбекю, так і для смаження та запікання в духовці.
 

Що варто врахувати

  • Секрет цього рецепту свинячих відбивних – маринад, у якому їх змочують.
  • Для рецепт використовуйте свинячі відбивні на кістках, так як кістки, як правило, роблять м'ясо соковитіше, зберігаючи вологу всередині.
  • Будьте уважні – ні пересмажте, це швидко приготоване м'ясо.

Грецькі свинячі відбивні з картоплею

 
 

Продукти на 4 порції

 

  • 4 свинячі відбивні (на кістки, товщиною близько 2,5 см)
  • 5 картоплин середнього розміру, нарізаних часточками

 

Для маринаду

 

  • 4 столові ложки оливкової олії
  • 1 столова ложка червоного винного оцту
  • 2 нарізаних зубчика часнику
  • 1 червона цибулина, крупно нарізана
  • 1 столова ложка сушеного орегано
  • сіль та свіжомелений перець
  • 1 столова ложка гірчиці (за бажанням)

 

Для картоплі

 

  • 1/4 склянки білого сухого вина
  • 1 зубчик часнику, подрібнений
  • сік половинки лимона
  • 2 столові ложки оливкової олії
  • 1 чайна ложка сушеного орегано
  • сіль та свіжомелений перець
 

Покроковий рецепт приготування

  1. У велику миску додати крупно нарізану цибулю, часточки часнику та свинячі відбивні.
  2. Збризкати оливковою олією і червоним винним оцтом,
  3. Приправити сіллю та свіжомеленим перцем.
  4. Посипати відбивні сухим ореганом.
  5. Перемішайте, щоб вони вкрилися шаром.
  6. Накрити миску поліетиленовою плівкою
  7. Охолодити і дати маринуватися 1-2 години.
  8. Відрізати великий шматок пергаментного паперу
  9. Злегка змочити його водою.
  10. Викласти папір на великий противень.
  11. Покласти картоплю на пергаментний папір
  12. Збризкати оливковою олією та лимонним соком
  13. Влити біле вино та приправити сіллю.
  14. Додати орегано та подрібнений часник.
  15. Накрити великим вологим листом пергаментного паперу
  16. З'єднати краї нижнього та верхнього аркуша пергаменту разом, щоб запечатати. Випікати при 180 ° C близько 45 хвилин.
  17. Нагріти сковороду на сильному вогні
  18. Смажити свинячі відбивні приблизно по 1 хвилині з кожного боку, поки вони не стануть гарного кольору.
  19. Витягнути лист з духовки.
  20. Розкрити пергаментний папір
  21. Викласти свинячі відбивні на картопля в один шар.
  22. Знову накрити папером, щоб запечатати
  23. Знову поставити в духовку приблизно на 10-15 хвилин, залежно від товщини відбивних свинячих.
  24. Вийняти лист з духовки.
  25. Розгорнути та дістати свинячі відбивні.
  26. Накрити свинячі відбивні алюмінієвою фольгою
  27. Дати постояти 10 хв.
  28. Запекти картоплю без кришки близько 15 хвилин, поки вона стане гарного кольору.
  29. Подавати страву теплою.
Смачного!
 
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Тэги:  рецепт, відбивні, свинина, м'ясо, греція
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