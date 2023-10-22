22.10.2023 21:30 Дмитро Колонєй
Готуємо брізолу - духмяні грецькі свинячі відбивні з картоплею
Рецепт м'яса у грецькому стилі.
Як пише РЕДПОСТ
, цей рецепт підійде як для барбекю, так і для смаження та запікання в духовці.
Що варто врахувати
-
Секрет цього рецепту свинячих відбивних – маринад, у якому їх змочують.
-
Для рецепт використовуйте свинячі відбивні на кістках, так як кістки, як правило, роблять м'ясо соковитіше, зберігаючи вологу всередині.
-
Будьте уважні – ні пересмажте, це швидко приготоване м'ясо.
Грецькі свинячі відбивні з картоплею
Продукти на 4 порції
-
4 свинячі відбивні (на кістки, товщиною близько 2,5 см)
-
5 картоплин середнього розміру, нарізаних часточками
Для маринаду
-
4 столові ложки оливкової олії
-
1 столова ложка червоного винного оцту
-
2 нарізаних зубчика часнику
-
1 червона цибулина, крупно нарізана
-
1 столова ложка сушеного орегано
-
сіль та свіжомелений перець
-
1 столова ложка гірчиці (за бажанням)
Для картоплі
-
1/4 склянки білого сухого вина
-
1 зубчик часнику, подрібнений
-
сік половинки лимона
-
2 столові ложки оливкової олії
-
1 чайна ложка сушеного орегано
-
сіль та свіжомелений перець
Покроковий рецепт приготування
-
У велику миску додати крупно нарізану цибулю, часточки часнику та свинячі відбивні.
-
Збризкати оливковою олією і червоним винним оцтом,
-
Приправити сіллю та свіжомеленим перцем.
-
Посипати відбивні сухим ореганом.
-
Перемішайте, щоб вони вкрилися шаром.
-
Накрити миску поліетиленовою плівкою
-
Охолодити і дати маринуватися 1-2 години.
-
Відрізати великий шматок пергаментного паперу
-
Злегка змочити його водою.
-
Викласти папір на великий противень.
-
Покласти картоплю на пергаментний папір
-
Збризкати оливковою олією та лимонним соком
-
Влити біле вино та приправити сіллю.
-
Додати орегано та подрібнений часник.
-
Накрити великим вологим листом пергаментного паперу
-
З'єднати краї нижнього та верхнього аркуша пергаменту разом, щоб запечатати. Випікати при 180 ° C близько 45 хвилин.
-
Нагріти сковороду на сильному вогні
-
Смажити свинячі відбивні приблизно по 1 хвилині з кожного боку, поки вони не стануть гарного кольору.
-
Витягнути лист з духовки.
-
Розкрити пергаментний папір
-
Викласти свинячі відбивні на картопля в один шар.
-
Знову накрити папером, щоб запечатати
-
Знову поставити в духовку приблизно на 10-15 хвилин, залежно від товщини відбивних свинячих.
-
Вийняти лист з духовки.
-
Розгорнути та дістати свинячі відбивні.
-
Накрити свинячі відбивні алюмінієвою фольгою
-
Дати постояти 10 хв.
-
Запекти картоплю без кришки близько 15 хвилин, поки вона стане гарного кольору.
-
Подавати страву теплою.
Смачного!
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0