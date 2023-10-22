Готуємо брізолу - духмяні грецькі свинячі відбивні з картоплею

В этот день

Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Ідіть на поводу своїх бажань. Заняття, до яких лежить душа, принесуть як задоволення, а й матеріальну вигоду.

Прогноз погоди у Харкові на 23 жовтня У Харкові на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Без опадів.