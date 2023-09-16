16.09.2023 21:45 Віталій Хінєвіч

Рецепт смачної курки з перцем

Для страви краще обрати помаранчевий або жовтий болгарський перець для створення чудового контрасту з томатним соусом, передає РЕДПОСТ .

Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:

4 середні червоні, жовті або помаранчеві болгарські перці, вимиті та обсушені;

3 столові ложки оливкової олії першого віджиму плюс більше за потреби;

1,8 кг курячих стегон і гомілок;

1/4 чайної ложки дрібної солі, плюс більше за потреби;

чорний свіжозмелений перець;

4 зубчики часнику, тонко нарізані;

1/4 чайної ложки подрібненого червоного перцю (за бажанням);

1/2 склянки сухого білого вина;

5 середніх очищених від шкірки помідорів;

нарізане свіже листя базиліка для подачі.

Крок 1

Викладіть перець на сковороду і обсмажуйте, перевертаючи кожні 3-5 хвилин, або поки вони не покриються пухирями і не розпадуться самі по собі, загалом 15-20 хвилин. Перекладіть перець у середню миску, накрийте широкою тарілкою та дайте постояти, поки не охолоне, приблизно 30 хвилин. Видаліть і викиньте шкірку та насіння, наріжте перець смужками і відкладіть на обробну дошку.

Крок 2

Приготуйте курку: поки перець охолоджується, у каструлі з товстим дном на середньому сильному вогні розігрійте олію до мерехтіння. Обсушіть курку та злегка приправте сіллю та перцем. Працюючи порціями, додайте в каструлю курку шкірою вниз. Обсмажте, перевернувши один раз, до золотисто-коричневого кольору з обох сторін, загалом 10-12 хвилин; перекладіть курку на тарілку.

Крок 3

Зменшіть вогонь до середнього і додайте крапельку олії. Додайте половину смаженого перцю, часник і готуйте, періодично помішуючи, поки часник не стане м’яким і ароматним, приблизно 2 хвилини. Додайте вино і дайте варитися 1-2 хвилини.

Крок 4

Тим часом покладіть помідори з соком у ту саму миску, яку ви використовували для перців, і обережно поріжте їх на дрібні шматочки. Додайте помідори з їхнім соком у каструлю разом із 1/4 чайної ложки солі та великою кількістю чорного перцю.

Крок 5

Розкладіть шматочки курки в соусі, збільште вогонь до середнього і доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь до середнього, накрийте кришкою та варіть, час від часу помішуючи, поки курка не стане м’якою, приблизно 45 хвилин.

Крок 6

Відкрийте кришку, збільште вогонь до середнього і варіть на кипінні, часто помішуючи, поки соус трохи не загусне, приблизно 10 хвилин, регулюючи вогонь за потреби.

Крок 7

Додайте решту смужок перцю, спробуйте та приправте ще сіллю, якщо бажаєте.

Крок 8