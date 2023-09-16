16.09.2023 21:00 Віталій Хінєвіч
Шістьма ракетами ворог атакував Харків 16 вересня
Окупанти 16 вересня обстріляли Холодногірський район.
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
Повідомляється, що під ударом були два місця в Холодногірському районі. На місці другого прильоту також є вирви, глибиною до двох з половиною метрів.
«Всього шість ракет за день – три Іскандери К та три ракети С-300. Зруйновано будівлю, потрощені приватні автомобілі. Туди били і ракетним комплексом С-300, і Іскандером К - уламки вилучили з вирв, також збирали їх на прилеглій території.
Слідчі, криміналісти, вибухотехніки поліції ретельно оглянули місця влучань та вилучили уламки ракет. Розслідуємо черговий воєнний злочин.
П’ятеро постраждалих в лікарні»,- повідомив Сергій Болвінов.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що правоохоронці фіксують наслідки ворожих ударів
по Харківській області.
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