16.09.2023 21:00 Віталій Хінєвіч

Шістьма ракетами ворог атакував Харків 16 вересня

Окупанти 16 вересня обстріляли Холодногірський район.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Повідомляється, що під ударом були два місця в Холодногірському районі. На місці другого прильоту також є вирви, глибиною до двох з половиною метрів.

«Всього шість ракет за день – три Іскандери К та три ракети С-300. Зруйновано будівлю, потрощені приватні автомобілі. Туди били і ракетним комплексом С-300, і Іскандером К - уламки вилучили з вирв, також збирали їх на прилеглій території.

Слідчі, криміналісти, вибухотехніки поліції ретельно оглянули місця влучань та вилучили уламки ракет. Розслідуємо черговий воєнний злочин.

П’ятеро постраждалих в лікарні»,- повідомив Сергій Болвінов.



Раніше Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці фіксують наслідки ворожих ударів по Харківській області.