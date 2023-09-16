16.09.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці фіксують наслідки ворожих ударів по Харківській області

Через обстріл окупантів є двоє загиблих та двоє поранених.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 16 вересня близько 11:00 окупанти обстріляли с. Петропавлівка Куп’янського району. Попередньо, з артилерії. Пошкоджено автомобіль, отримав поранення 23-річний цивільний чоловік. На місці працюють прокурори, слідчі поліціі та вибухотехніки.

Приблизно об 11 ворог також обстріляв смт Козача Лопань. Пошкоджено житлові будинки та кіоски.

Крім того, сьогодні російська армія обстріляла автомобіль на дорозі поблизу с. Стрілеча. Попередньо, ПТКР. Станом на зараз відомо про двох загиблих — чоловік та жінка. Також отримав поранення 73-річний цивільний чоловік. Дані уточнюються.





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