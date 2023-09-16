16.09.2023 20:40 Віталій Хінєвіч

Ворог завдавав ударів по Харківській області

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти завдали авіаційних ударів біля Малої Вовчі, Плетенівки Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти: Стрілеча, Гатище, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Синьківки та Копанки Харківської області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Фиголівка, Лиман Перший, Петропавлівка, Западне, Кіндрашівка Харківської області.





Раніше Також, від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення міста Харків.Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці фіксують наслідки ворожих ударів по Харківській області.