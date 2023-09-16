16.09.2023 19:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові створюють мурал присвячений 200-річчю пожежної охорони (відео)

Мурал із зображенням роботи харківських пожежників 200-річної епохи з'явиться на стіні у сквері Пожежного міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Працюють над роботою команда художників муралістів та волонтерів благодійної організації “Турбота Харків”.

За словами волонтерів це не перша їхня робота, але це історично-ідейний мурал, який вони виготовляють саме напередодні професійного свята Дня рятівника та видатної дати 200-річчя пожежної охорони Харківщини.

Мурал передаватиме дух епохи роботи рятувальників починаючи з ХІХ сторіччя і закінчуючи сьогоденням. Чорно-біла частина стінопису перенесе оглядача у перші часи зародження харківського пожежництва. Кольорова частина — це сучасність: нова рятувальна техніка та робота підрозділів ДСНС сьогодення.





Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові з'явився новий мурал присвячений працівникам «Харківводоканалу» (фото).