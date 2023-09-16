У Харкові створюють мурал присвячений 200-річчю пожежної охорони (відео)

Мурал із зображенням роботи харківських пожежників 200-річної епохи з'явиться на стіні у сквері Пожежного міста Харкова.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові з'явився новий мурал присвячений працівникам «Харківводоканалу» (фото).
Комментариев: 0
Високий творчий потенціал може увійти в суперечність із лінню, тож якщо хочете досягти якихось результатів, порада: зберіть у кулак всю свою волю!
Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.
16 вересня 1987 року підписано Монреальський протокол щодо речовин, що руйнують озоновий шар.
влажность:
давление:
ветер: