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16.09.2023  19:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові створюють мурал присвячений 200-річчю пожежної охорони (відео)

Мурал із зображенням роботи харківських пожежників 200-річної епохи з'явиться на стіні у сквері Пожежного міста Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Працюють над роботою команда художників муралістів та волонтерів благодійної організації “Турбота Харків”.
 
 
За словами волонтерів це не перша їхня робота, але це історично-ідейний мурал, який вони виготовляють саме напередодні професійного свята Дня рятівника та видатної дати 200-річчя пожежної охорони Харківщини.  
 
 
Мурал передаватиме дух епохи роботи рятувальників починаючи з ХІХ сторіччя і закінчуючи сьогоденням. Чорно-біла частина стінопису перенесе оглядача у перші часи зародження харківського пожежництва. Кольорова частина — це сучасність: нова рятувальна техніка та робота підрозділів ДСНС сьогодення. 
 



Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові з'явився новий мурал присвячений працівникам «Харківводоканалу» (фото). 

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  мурал, харків
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