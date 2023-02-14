14.02.2023 22:00 Дмитро Колонєй
Готуємо курячі мафіни в мікрохвильовій печі за 20 хвилин
Цими курячими мафінами можна насолоджуватися як гарячими, так і холодними, і вони залишаться м'якими навіть наступного дня.
Як пише РЕДПОСТ
, якщо у вас є куряче філе, гарбуз, яйця, борошно і сметана, то варто приготувати ці мафіни - легкі, поживні, багаті на білки і вітаміни А, Е, С, К і групи В. До того ж для їх приготування вам не знадобиться духовка! Все зробить мікрохвильова піч.
Курячі мафіни в мікрохвильовій печі
Продукти на 4 порції:
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Куряче філе 1 шт.
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Гарбуз 150 г
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яйця 1 шт.
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Борошно пшеничне 40 г
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Сметана 20 г
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Сіль, чорний мелений перець, приправа до курки за смаком
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Олія соняшникова 20 мл
Покроковий рецепт приготування
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Філе помити та нарізати шматками.
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Гарбуз очистити та нарізати кубиками.
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Пропустити підготовлені інгредієнти через м'ясорубку або перебити в блендері до однорідної маси.
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Додати яйце, сметану та перемішати.
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Всипати борошно, що просіює, сіль, перець і приправу.
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Ретельно вимішати масу.
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Силіконові формочки змастити олією і викласти в них масу.
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Запікати в мікрохвильовій печі при потужності 750 Вт 8-10 хвилин до зарум'янювання.
Смачного!
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