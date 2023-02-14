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14.02.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо курячі мафіни в мікрохвильовій печі за 20 хвилин

Цими курячими мафінами можна насолоджуватися як гарячими, так і холодними, і вони залишаться м'якими навіть наступного дня.

Як приготувати курячі мафіни в мікрохвильовій печі за 20 хвилин
 
Як пише РЕДПОСТ, якщо у вас є куряче філе, гарбуз, яйця, борошно і сметана, то варто приготувати ці мафіни - легкі, поживні, багаті на білки і вітаміни А, Е, С, К і групи В. До того ж для їх приготування вам не знадобиться духовка! Все зробить мікрохвильова піч.
 

Курячі мафіни в мікрохвильовій печі 

 

Продукти на 4 порції:

  • Куряче філе 1 шт.
  • Гарбуз 150 г
  • яйця 1 шт.
  • Борошно пшеничне 40 г
  • Сметана 20 г
  • Сіль, чорний мелений перець, приправа до курки за смаком
  • Олія соняшникова 20 мл

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Філе помити та нарізати шматками.
  2. Гарбуз очистити та нарізати кубиками.
  3. Пропустити підготовлені інгредієнти через м'ясорубку або перебити в блендері до однорідної маси.
  4. Додати яйце, сметану та перемішати.
  5. Всипати борошно, що просіює, сіль, перець і приправу.
  6. Ретельно вимішати масу.
  7. Силіконові формочки змастити олією і викласти в них масу.
  8. Запікати в мікрохвильовій печі при потужності 750 Вт 8-10 хвилин до зарум'янювання.
Смачного!
 

 


Тэги:  рецепт, курятина, мафін
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