13.02.2023 22:52
Сім оригінальних рецептів на День Святого Валентина
Готуємо страви, якими закохані можуть порадувати один одного.
РЕДПОСТ
представляє рецепти, які можуть бути дуже доречними в День закоханих.
Хлібне печиво "Сердечки"
Продукти (на 2 порції)
-
Батон білий - 4 скибочки
-
Олія вершкове - 40 г
-
Цукор - 30-40 г
-
Варення – 30-40 г
Покроковий рецепт приготування
-
У процесі приготування нам знадобиться вирубка-серце для печива, а також пергаментний папір.
-
Відразу вмикаємо духовку розігріватись до температури 190 градусів.
-
Вирубуванням для печива вирізаємо з скибочок хліба серця.
-
З двох сторін змащуємо хлібні серця олією і присипаємо цукром.
-
З варення робимо на шматочках хліба серця. Для цього можна користуватися вирубкою меншого розміру або трафаретом.
-
Укладаємо печиво на лист, застелений пергаментним папером.
-
Відправляємо до духовки на 7-10 хвилин при температурі 180 градусів.
-
Готове хлібне печиво з варенням даємо повністю охолонути.
Яєчня серцем із сосискою
Продукти на 3 порції:
-
Сосиски 3 шт.
-
яйця 3 шт.
-
Зелень (для прикраси) 15 гр
-
Сіль за смаком
-
Рослинна олія (для смаження) 1 стол.
Покроковий рецепт приготування
-
Сосиски чистимо
-
Відварюємо сосиски 2-3 хвилини, це надасть їм еластичність надалі (інакше розірвуться у процесі приготування страви)
-
Відварені сосиски дістаємо
-
Розрізаємо сосиску вздовж по довжині, але не до кінця
-
Краї сосиски вивертаємо назовні та скріплюємо зубочисткою.
-
Акуратно викладаємо на сковороду та обсмажуємо 1-2 хвилини на середньому вогні.
-
Перевертаємо наші серця і притискаємо їх лопаткою до сковороди, щоб вони до неї щільно прилягали.
-
Вбиваємо в кожне серце яйце - видно, що білок трохи витік назовні, але це не страшно, бо в кінці приготування його легко обрізати ножем
-
Накриваємо кришкою і смажимо на повільному вогні 10-12 хвилин|мінути| до готовності білка
-
Готові яєчні-серця викладаємо на тарілку і прикрашаємо на свій смак і бажання
Піца у формі серця
Продукти на 6 порцій:
Тісто
-
Борошно пшеничне 320 гр
-
Вода (окріп) 200 мл
-
яйця 2 шт.
-
Оливкова олія 2 стол.
-
Сіль 0,5 чайн.л.
Соус
-
Томатна паста 3 стол.
-
Базилік (свіжий чи сушений) 10 гр
-
Суміш перців мелених 0.5 чайн.
Начинка
-
Моцарелла 200 гр
-
Помідори чері 100 гр
-
Салями 100 гр
Покроковий рецепт приготування
-
Базилік вимити, обсушити та дрібно порубати. Якщо немає свіжої зелені, можна використовувати сушену.
-
З'єднати томатну пасту з базиліком та сумішшю перців. Перемішати до однорідності.
-
Моцарелу нарізати тонкими скибочками.
-
Помідори чері вимити, обсушити і нарізати кружальцями.
-
Салями також нарізати тонкими кружальцями.
-
Борошно просіяти гіркою.
-
У просіяне борошно додати сіль.
-
Зробити в центрі заглиблення та вилити в нього окріп.
-
Замісити круте тісто. Додати яйця та оливкову олію.
-
Продовжувати вимішувати тісто, доки воно не перестане липнути до рук.
-
Готове тісто розділити на 2 рівні частини. Можна не розділяти, якщо ви хочете зробити велику піцу на увесь притивень.
-
Кожну частину розкачати у коло та сформувати з кожного кола форму серця.
-
Перекласти заготовки на застелений пергаментом лист.
-
Змастити тісто соусом.
-
Поверх соусу розкласти скибочки моцарелли. Моцареллу можна не нарізати, а натерти на великій тертці.
-
Викласти кружечки помідорів та ковбаси. Випікати піцу 15-20 хвилин|мінути| при 180°С.
Листковий салат з крабовими паличками, плавленим сиром, яйцями та чіпсами
Чіпси можна використовувати зі смаком крабів, паприки або сметани із зеленню.
Продукти (на 2 порції)
-
Крабові палички – 100 г (4 шт.)
-
Сир плавлений – 75 г (1 шт.)
-
Чіпси картопляні - 30 г
-
Яйце - 1 шт.
-
Майонез – 3 ст. ложки
-
Сіль - 1 щіпка
Покроковий рецепт приготування
-
Яйце відваріть круто (протягом 10 хвилин після закипання води), потім остудіть у холодній воді.
-
На середину тарілки встановіть формувальне кільце.
-
Плавлений сир натріть на великій тертці та викладіть першим шаром салату.
-
Посипте сирний шар щіпкою солі.
-
Змастіть шар із сиру майонезом.
-
Крабові палички очистіть від пакувальної плівки, наріжте великими шматочками та викладіть поверх сирного шару.
-
Шар із крабових паличок також змастіть майонезом.
-
Яйце очистіть від шкаралупи, натріть на великій тертці і викладіть шаром салату.
-
Яєчний шар також змастіть майонезом.
-
По поверхні салату розкладіть чіпси, злегка вдавлюючи в яєчний шар, імітуючи пелюстки троянди.
-
Акуратно зніміть із салату формувальне кільце.
-
Чіпси злегка розсуньте убік, ніби розкриваючи "бутон".
Салат з копченою куркою "Маленьке серце"
Продукти
-
Огірок свіжий – 1 шт.
-
Помідор свіжий – 1-2 шт.
-
Картопля варена – 1 шт. (відварити в шкірці та очистити)
-
Курка копчена – 100 г
-
Цибуля ріпчаста - 0,5 шт.
-
Сіль
-
Перець чорний мелений
-
Майонез – 100 г
-
Перець болгарський червоний для прикраси
-
Кілька листя салату
Покроковий рецепт приготування
-
Огірок, помідори, курку, картоплю та цибулю ріжемо дрібними кубиками.
-
Додаємо майонез, солимо і перчимо до смаку.
-
На тарілку кладемо 1-2 листочки салату, а на нього викладаємо салат із копченою куркою у формі серця за допомогою форми для випічки.
-
Зверху салат із копченою куркою посипаємо дрібно порізаним червоним болгарським перцем.
Валентинка десерт з гранатом.
Продукти на 4 порції
Вершкове желе:
-
Вершки (20% жирності) 200 мл
-
Желатин 15 гр
-
Цукор 3 стол.
-
Ванільний цукор 1 чайн.л.
Гранатове желе:
-
Желатин 10 гр
-
Гранат 3шт.
Покроковий рецепт приготування
-
Вершкове желе. Желатин замочуємо у невеликій кількості холодної води.
-
У каструлю вливаємо вершки, додаємо набряклий желатин, цукор і ванільний цукор і, помішуючи, прогріваємо на повільному вогні до розчинення желатину.
-
Масу, що вийшла, розливаємо по силіконових формах у вигляді сердечок і ставимо в холодильник на 1 годину.
-
Гранатове желе. Гранати миємо, розрізаємо навпіл і віджимаємо сік, залишивши частину насіння для прикраси.
-
Сік проціджуємо через 2 шари марлі, з'єднуємо з желатином і, помішуючи, нагріваємо до розчинення. Даємо охолонути.
-
Гранатовий сік обережно розливаємо формочками із застиглим вершковим желе і прибираємо в холодильник ще на 1 годину.
-
Готове желе обережно виймаємо з форм, викладаємо на тарілки і прикрашаємо зернами граната.
Шоколадний мус на десерт
-
Шоколад беріть гіркий, з мінімальним вмістом какао від 70%.
-
Замість коньяку можете взяти віскі чи бренді.
-
Цукор може бути коричневий.
-
Цей мус не можна використовувати як прошарок для торта, якщо залити корж зверху і зверху більше нічого не додавати. Тому сто мус дуже легкий і важкий корж видавити весь мус з торта.
-
Якщо мус не густіє при збиванні можна додати розведений у невеликій кількості желатин і вилити при постійному збиванні шоколадну суміш.
Продукти на 4 порції:
-
Гіркий шоколад 300 гр
-
Вода 250 мл
-
Коньяк (віскі або бренді) 4 стол.
-
Цукор 4 стол.
Покроковий рецепт приготування
-
Шоколад поламайте на дрібні шматочки.
-
У сотейник викладіть шоколад, всипте цукор. Влийте воду та коньяк.
-
Поставте сотейник на середній вогонь.Постійно помішуючи, розтопіть шоколад. Повинна вийти досить текуча суміш.
-
Перелийте шоколадну суміш у чашу чи миску.
-
Охолодіть до кімнатної температури.
-
В іншу миску, трохи більше, викладіть кубики льоду.
-
Встановіть миску з шоколадом у чашу з льодом, щоб дно рівномірно охолоджувалося.
-
Збивайте шоколад міксером на середній швидкості. На самому початку збивання нічого не відбувається. Але поступово охолоджуючись, шоколадна суміш почне густіти. Збивати мус потрібно не дуже довго, інакше він втратить легкість.
-
Перекладіть повітряний шоколадний мус у креманки. Поставте мус у холодильник на 30 хвилин.
-
Перед подачею прикрасьте шоколадний мус збитими вершками і посипте корицею та какао. Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
розповідав, як приготувати цукерки за простими рецептами до Дня святого Валентина.
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