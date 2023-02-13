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13.02.2023  22:52   

Сім оригінальних рецептів на День Святого Валентина

Готуємо страви, якими закохані можуть порадувати один одного.

Готуємо сім оригінальних рецептів на День Святого Валентина
РЕДПОСТ представляє рецепти, які можуть бути дуже доречними в День закоханих.
 

Хлібне печиво "Сердечки"

Продукти (на 2 порції)

  • Батон білий - 4 скибочки
  • Олія вершкове - 40 г
  • Цукор - 30-40 г
  • Варення – 30-40 г

Покроковий рецепт приготування

  1. У процесі приготування нам знадобиться вирубка-серце для печива, а також пергаментний папір.
  2. Відразу вмикаємо духовку розігріватись до температури 190 градусів.
  3. Вирубуванням для печива вирізаємо з скибочок хліба серця.
  4. З двох сторін змащуємо хлібні серця олією і присипаємо цукром.
  5. З варення робимо на шматочках хліба серця. Для цього можна користуватися вирубкою меншого розміру або трафаретом.
  6. Укладаємо печиво на лист, застелений пергаментним папером.
  7. Відправляємо до духовки на 7-10 хвилин при температурі 180 градусів.
  8. Готове хлібне печиво з варенням даємо повністю охолонути.

Яєчня серцем із сосискою

Продукти на 3 порції:

  • Сосиски 3 шт.
  • яйця 3 шт.
  • Зелень (для прикраси) 15 гр
  • Сіль за смаком
  • Рослинна олія (для смаження) 1 стол.
Готуємо сім оригінальних рецептів на День Святого Валентина

Покроковий рецепт приготування

  1. Сосиски чистимо
  2. Відварюємо сосиски 2-3 хвилини, це надасть їм еластичність надалі (інакше розірвуться у процесі приготування страви)
  3. Відварені сосиски дістаємо
  4. Розрізаємо сосиску вздовж по довжині, але не до кінця
  5. Краї сосиски вивертаємо назовні та скріплюємо зубочисткою.
  6. Акуратно викладаємо на сковороду та обсмажуємо 1-2 хвилини на середньому вогні.
  7. Перевертаємо наші серця і притискаємо їх лопаткою до сковороди, щоб вони до неї щільно прилягали.
  8. Вбиваємо в кожне серце яйце - видно, що білок трохи витік назовні, але це не страшно, бо в кінці приготування його легко обрізати ножем
  9. Накриваємо кришкою і смажимо на повільному вогні 10-12 хвилин|мінути| до готовності білка
  10. Готові яєчні-серця викладаємо на тарілку і прикрашаємо на свій смак і бажання

Піца у формі серця

Продукти на 6 порцій:

Тісто

  • Борошно пшеничне 320 гр
  • Вода (окріп) 200 мл
  • яйця 2 шт.
  • Оливкова олія 2 стол.
  • Сіль 0,5 чайн.л.

Соус

  • Томатна паста 3 стол.
  • Базилік (свіжий чи сушений) 10 гр
  • Суміш перців мелених 0.5 чайн.

Начинка

  • Моцарелла 200 гр
  • Помідори чері 100 гр
  • Салями 100 гр

Покроковий рецепт приготування

  1. Базилік вимити, обсушити та дрібно порубати. Якщо немає свіжої зелені, можна використовувати сушену.
  2. З'єднати томатну пасту з базиліком та сумішшю перців. Перемішати до однорідності.
  3. Моцарелу нарізати тонкими скибочками.
  4. Помідори чері вимити, обсушити і нарізати кружальцями.
  5. Салями також нарізати тонкими кружальцями.
  6. Борошно просіяти гіркою.
  7. У просіяне борошно додати сіль.
  8. Зробити в центрі заглиблення та вилити в нього окріп.
  9. Замісити круте тісто. Додати яйця та оливкову олію.
  10. Продовжувати вимішувати тісто, доки воно не перестане липнути до рук.
  11. Готове тісто розділити на 2 рівні частини. Можна не розділяти, якщо ви хочете зробити велику піцу на увесь притивень.
  12. Кожну частину розкачати у коло та сформувати з кожного кола форму серця.
  13. Перекласти заготовки на застелений пергаментом лист.
  14. Змастити тісто соусом.
  15. Поверх соусу розкласти скибочки моцарелли. Моцареллу можна не нарізати, а натерти на великій тертці.
  16. Викласти кружечки помідорів та ковбаси. Випікати піцу 15-20 хвилин|мінути| при 180°С.

 

Листковий салат з крабовими паличками, плавленим сиром, яйцями та чіпсами

Чіпси можна використовувати зі смаком крабів, паприки або сметани із зеленню.
 
Готуємо сім оригінальних рецептів на День Святого Валентина

Продукти (на 2 порції)

  • Крабові палички – 100 г (4 шт.)
  • Сир плавлений – 75 г (1 шт.)
  • Чіпси картопляні - 30 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Майонез – 3 ст. ложки
  • Сіль - 1 щіпка

Покроковий рецепт приготування

  1. Яйце відваріть круто (протягом 10 хвилин після закипання води), потім остудіть у холодній воді.
  2. На середину тарілки встановіть формувальне кільце.
  3. Плавлений сир натріть на великій тертці та викладіть першим шаром салату.
  4. Посипте сирний шар щіпкою солі.
  5. Змастіть шар із сиру майонезом.
  6. Крабові палички очистіть від пакувальної плівки, наріжте великими шматочками та викладіть поверх сирного шару.
  7. Шар із крабових паличок також змастіть майонезом.
  8. Яйце очистіть від шкаралупи, натріть на великій тертці і викладіть шаром салату.
  9. Яєчний шар також змастіть майонезом.
  10. По поверхні салату розкладіть чіпси, злегка вдавлюючи в яєчний шар, імітуючи пелюстки троянди.
  11. Акуратно зніміть із салату формувальне кільце.
  12. Чіпси злегка розсуньте убік, ніби розкриваючи "бутон".
 

Салат з копченою куркою "Маленьке серце"

Продукти

  • Огірок свіжий – 1 шт.
  • Помідор свіжий – 1-2 шт.
  • Картопля варена – 1 шт. (відварити в шкірці та очистити)
  • Курка копчена – 100 г
  • Цибуля ріпчаста - 0,5 шт.
  • Сіль
  • Перець чорний мелений
  • Майонез – 100 г
  • Перець болгарський червоний для прикраси
  • Кілька листя салату
 

Покроковий рецепт приготування

  1. Огірок, помідори, курку, картоплю та цибулю ріжемо дрібними кубиками.
  2. Додаємо майонез, солимо і перчимо до смаку.
  3. На тарілку кладемо 1-2 листочки салату, а на нього викладаємо салат із копченою куркою у формі серця за допомогою форми для випічки.
  4. Зверху салат із копченою куркою посипаємо дрібно порізаним червоним болгарським перцем.

Валентинка десерт з гранатом.

Продукти на 4 порції

Вершкове желе:

  • Вершки (20% жирності) 200 мл
  • Желатин 15 гр
  • Цукор 3 стол.
  • Ванільний цукор 1 чайн.л.

Гранатове желе:

  • Желатин 10 гр
  • Гранат 3шт.

Покроковий рецепт приготування

  1. Вершкове желе. Желатин замочуємо у невеликій кількості холодної води.
  2. У каструлю вливаємо вершки, додаємо набряклий желатин, цукор і ванільний цукор і, помішуючи, прогріваємо на повільному вогні до розчинення желатину.
  3. Масу, що вийшла, розливаємо по силіконових формах у вигляді сердечок і ставимо в холодильник на 1 годину.
  4. Гранатове желе. Гранати миємо, розрізаємо навпіл і віджимаємо сік, залишивши частину насіння для прикраси.
  5. Сік проціджуємо через 2 шари марлі, з'єднуємо з желатином і, помішуючи, нагріваємо до розчинення. Даємо охолонути.
  6. Гранатовий сік обережно розливаємо формочками із застиглим вершковим желе і прибираємо в холодильник ще на 1 годину.
  7. Готове желе обережно виймаємо з форм, викладаємо на тарілки і прикрашаємо зернами граната.
 

Шоколадний мус на десерт

  • Шоколад беріть гіркий, з мінімальним вмістом какао від 70%.
  • Замість коньяку можете взяти віскі чи бренді.
  • Цукор може бути коричневий.
  • Цей мус не можна використовувати як прошарок для торта, якщо залити корж зверху і зверху більше нічого не додавати. Тому сто мус дуже легкий і важкий корж видавити весь мус з торта.
  • Якщо мус не густіє при збиванні можна додати розведений у невеликій кількості желатин і вилити при постійному збиванні шоколадну суміш.
 

Продукти на 4 порції:

  • Гіркий шоколад 300 гр
  • Вода 250 мл
  • Коньяк (віскі або бренді) 4 стол.
  • Цукор 4 стол.

Покроковий рецепт приготування

  1. Шоколад поламайте на дрібні шматочки.
  2. У сотейник викладіть шоколад, всипте цукор. Влийте воду та коньяк.
  3. Поставте сотейник на середній вогонь.Постійно помішуючи, розтопіть шоколад. Повинна вийти досить текуча суміш.
  4. Перелийте шоколадну суміш у чашу чи миску.
  5. Охолодіть до кімнатної температури.
  6. В іншу миску, трохи більше, викладіть кубики льоду.
  7. Встановіть миску з шоколадом у чашу з льодом, щоб дно рівномірно охолоджувалося.
  8. Збивайте шоколад міксером на середній швидкості. На самому початку збивання нічого не відбувається. Але поступово охолоджуючись, шоколадна суміш почне густіти. Збивати мус потрібно не дуже довго, інакше він втратить легкість.
  9. Перекладіть повітряний шоколадний мус у креманки. Поставте мус у холодильник на 30 хвилин.
  10. Перед подачею прикрасьте шоколадний мус збитими вершками і посипте корицею та какао. Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати цукерки за простими рецептами до Дня святого Валентина.
 
 

Тэги:  рецепт, день святого валентина, десерт, салат, мус, печиво
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