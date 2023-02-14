Прогноз погоди у Харкові на 14 лютого

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом дня сніг, з дощем. Налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина. На дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 86%. Температура повітря +2°...+1°C (відчувається як -4°C). Вітер західний, 8 м/с. Вологість повітря 97%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 30%. Температура повітря +2°...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер північно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 15%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як -2°C). Вітер північно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Якщо вас осяяла якась раптова ідея, варто прислухатися до неї. Сьогодні ви маєте всі шанси впустити у своє життя щось нове та інтригуюче.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом дня сніг, з дощем. Налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина. На дорогах ожеледиця.
Сьогодні відзначають найромантичніше свято року – День усіх закоханих.
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