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14.02.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 лютого

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом дня сніг, з дощем. Налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина. На дорогах ожеледиця.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 86%. Температура повітря +2°...+1°C (відчувається як -4°C). Вітер західний, 8 м/с. Вологість повітря 97%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 30%. Температура повітря +2°...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер північно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 15%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як -2°C). Вітер північно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Погода цього дня розкривала секрет, яким буде решта зими.
  • Якщо на кінець дня небо покривалося туманним шаром білих хмар, очікували незабаром хорошу погоду.
  • Багато зірок на небі свідчить, що зима ще протримається, і весна буде пізня.
  • Якщо цього дня мороз, то весна буде холодною. А якщо випадав сніг, це розцінювали як попередження про дощову весну.
  • Вітер – осінь буде хороша.

Тэги:  прогноз погоди, харків, харьков
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