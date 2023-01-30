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30.01.2023  21:43   Дмитро Колонєй

Ніжний яблучний мус без цукру із двох інгредієнтів

Один з найшвидших, але смачних рецептів для дорослих та дітей.

 
Як пише РЕДПОСТ, у ході приготування страви варто використовувати готове яблучне дитяче пюре, яке ідеально підходить за солодощами та консистенцією. Можна приготувати його і своїми руками, використовуючи при цьому солодкі яблука і додайте|добавляйте| трохи води при подрібненні м'якоті. Прикрасити десерт можна тонкими скибочками яблука та ягодами.
 

Яблучний мус без цукру 

Продукти на 2 порції:

 

  • Яблуко – 200 г яблучне пюре
  • Желатин – 10 г

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Всипте желатин у пюре, добре розмішайте.
  2. Розтопіть желатин у пюре на водяній бані або просто в сотейнику з товстим дном, але слідкуйте, щоб суміш не закипіла.
  3. Перелийте масу в чашу міксера, дайте злегка охолонути і починайте збивати на низькій швидкості.
  4. Коли маса трохи світлішає і стане густішим, додайте швидкість, збивайте до побіління. На це піде хвилин 7-10.
  5. Затягніть дно кільця сервіровки (або двох кілець) плівкою або будь-які інші форми, келихи, креманки, чашки та ін.
  6. Викладіть масу в ємці та приберіть у холодильник до застигання.
  7. Готовий десерт переверніть на тарілку, зніміть кільце.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати іншій швидкий та смачний рецепт - шоколадний кекс за п'ять,

 


Тэги:  рецепт, мус, яблуки
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