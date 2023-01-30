30.01.2023 21:43 Дмитро Колонєй
Ніжний яблучний мус без цукру із двох інгредієнтів
Один з найшвидших, але смачних рецептів для дорослих та дітей.
Як пише РЕДПОСТ
, у ході приготування страви варто використовувати готове яблучне дитяче пюре, яке ідеально підходить за солодощами та консистенцією. Можна приготувати його і своїми руками, використовуючи при цьому солодкі яблука і додайте|добавляйте| трохи води при подрібненні м'якоті. Прикрасити десерт можна тонкими скибочками яблука та ягодами.
Яблучний мус без цукру
Продукти на 2 порції:
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Яблуко – 200 г яблучне пюре
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Желатин – 10 г
Покроковий рецепт приготування
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Всипте желатин у пюре, добре розмішайте.
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Розтопіть желатин у пюре на водяній бані або просто в сотейнику з товстим дном, але слідкуйте, щоб суміш не закипіла.
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Перелийте масу в чашу міксера, дайте злегка охолонути і починайте збивати на низькій швидкості.
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Коли маса трохи світлішає і стане густішим, додайте швидкість, збивайте до побіління. На це піде хвилин 7-10.
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Затягніть дно кільця сервіровки (або двох кілець) плівкою або будь-які інші форми, келихи, креманки, чашки та ін.
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Викладіть масу в ємці та приберіть у холодильник до застигання.
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Готовий десерт переверніть на тарілку, зніміть кільце.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати іншій швидкий та смачний рецепт - шоколадний кекс за п'ять,
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