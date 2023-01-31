Прогноз погоди у Харкові на 31 січня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Ввечері очікується дрібний сніг.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря -6°...-3°C (відчувається як -5°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 9%. Температура повітря °0...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 50%. Температура повітря 0°...-2°C (відчувається як -2°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
День краще витратити на кохання, а не на війну. Рішення сьогодні прийматимуться серцем, а серцю потрібні не пояснення, а реальні почуття.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Ввечері очікується дрібний сніг.
У останній день січня своє професійне свято відзначають ювеліри – майстри, які вміють робити світ прекраснішим, а жінок – щасливішим.
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