    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 31 січня
31.01.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 31 січня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Ввечері очікується дрібний сніг.

снігопад

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря -6°...-3°C (відчувається як -5°C). Вітер південний, 4 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 9%. Температура повітря °0...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 50%. Температура повітря 0°...-2°C (відчувається як -2°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то весна буде холодною.
  • Погоду пророкували і ворони: якщо вони літали зграями, треба було готуватися до сильних морозів.
  • У цей день хмарна погода проголошує прихід пізньої весни.
  • Якщо 31 січня на подвір'ї почалася відлига – літо буде непогожим, а врожай картоплі залишить голодним наступної зими.
  • Сонце вдень та повний місяць уночі віщують похолодання.
  • Рання весна настане, якщо сонце 31 січня вигляне опівдні.

Тэги:  прогноз погоди, харків, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 30 січня 29.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 29 січня 28.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 28 січня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 