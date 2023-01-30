30.01.2023 21:17 Дмитро Колонєй
Окупанти лають організацію забезпечення та несуть втрати під натиском ЗСУ (відео)
Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, у перехопленній розмові солдата окупаціної армії він розповідає про поганий стан забезпечення, погану оргнізації, втрати серед особового складу:
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«тут тоже такое, бл*, конечно, расп*здяйство»;
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їжі немає, лише вода — півторалітрова пляшка на двох;
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«у нас уже, бл*, вон командир, его зам — 300-е, а парнишка рядом был — 200»;
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«*башат так, нах*й, с танка, что только лопости летят»;
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«там п*зда вообще, нах*й, — там мясо, *бать» — про позиції, що перед ними, на яких стоять в основному в’язні;
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«то наши, нах*й, не рассчитают, рядом положат и п*здец».
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