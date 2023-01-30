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30.01.2023  21:17   Дмитро Колонєй

Окупанти лають організацію забезпечення та несуть втрати під натиском ЗСУ (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у перехопленній розмові солдата окупаціної армії він розповідає про поганий стан забезпечення, погану оргнізації, втрати серед особового складу:
 
  • «тут тоже такое, бл*, конечно, расп*здяйство»;
  • їжі немає, лише вода — півторалітрова пляшка на двох;
  • «у нас уже, бл*, вон командир, его зам —  300-е, а парнишка рядом был — 200»;
  • «*башат так, нах*й, с танка, что только лопости летят»;
  • «там п*зда вообще, нах*й, — там мясо, *бать» — про позиції, що перед ними, на яких стоять в основному в’язні;
  • «то наши, нах*й, не рассчитают, рядом положат и п*здец».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив думку керівника воєнної розвідки України Кирило Буданова, що ми повинні контролювати післявоєнну РФ, аби не повторилася агресія.
 

Источник:   ГУР МО Україна
 Тэги:  агресія рф, перехоплення, україна
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