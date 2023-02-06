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06.02.2023  18:49   Дмитро Колонєй

Від обстрілів окупантів постраждали 10 селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 лютого 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун.

Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб України, ворог обстріляв 10 селищ Харківської області
 
  • На Слобожанському напрямку обстановка залишається незмінною, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони 6 населених пунктів Харківщини: Стрілеча, Глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна.
  • На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони 4 населених пунктів Харківщини: Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка,
 

 


Тэги:  агресія рф, обстановка, харьков, харків
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