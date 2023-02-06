06.02.2023 08:22 Рита Парфенова
Про стан бойових дій у Харківській області на 6 лютого
На Куп'янському напрямку основні зусилля окупанти зосереджены на веденні наступальних дій.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби з 5 по 6 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 12 населеним пунктам Харківщини.
Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Харкова. Є поранені. Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів Росії на всій території України залишається високою.
На слобідському напрямі наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстріляно околиці населених пунктів:
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Бударки,
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Нескучне,
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Огурцеве,
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Рублене,
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Стариця,
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Стрелеча,
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Тернова.
На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів:
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Іванівка,
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Кисливка,
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Котлярівка,
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Кучерівка,
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Піщане.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що, за словами Міністра оборони Олексія Резнікова, у напрямку Харкова
зараз з боку росії ударних угруповань немає, однак, за його словами, не можна виключати, що "через деякий час вони можуть з'явитися".
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