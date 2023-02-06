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06.02.2023  08:22   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 6 лютого

На Куп'янському напрямку основні зусилля окупанти зосереджены на веденні наступальних дій.

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби з 5 по 6 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 12 населеним пунктам Харківщини.

Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Харкова. Є поранені. Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів Росії на всій території України залишається високою.

На слобідському напрямі наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстріляно околиці населених пунктів:
  • Бударки,
  • Нескучне,
  • Огурцеве,
  • Рублене,
  • Стариця,
  • Стрелеча,
  • Тернова.
На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів:
  • Іванівка,
  • Кисливка,
  • Котлярівка,
  • Кучерівка,
  • Піщане.
Раніше РЕДПОСТ писав, що, за словами Міністра оборони Олексія Резнікова, у напрямку Харкова зараз з боку росії ударних угруповань немає, однак, за його словами, не можна виключати, що "через деякий час вони можуть з'явитися".

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, харків, агрессия россии
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