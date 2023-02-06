Харків на ранок 6 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові за добу з 5 по 6 лютого 2023 року зафіксовані дві пожежі, які виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 6 лютого.
Пожежа, викликана ворожими обстрілами, сталася вранці 5 лютого в Харкові. Ворог завдав обстрілу по Київському району міста Харкова, в результаті чого було частково зруйновані конструкції 4-го та 5-го поверхів п’ятиповерхової будівлі одного з корпусів вищого навчального закладу та частково пошкоджені чотириповерхові житлові будинки. Сталося декілька осередків горіння на загальній площі близько 50 кв.м. О 10:50 пожежі було оперативно ліквідовано.
Загалом за добу з 5 по 6 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійсненили 17 оперативних виїздів, з яких:
6 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
3 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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