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06.02.2023  08:44   Рита Парфенова

Харків на ранок 6 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові за добу з 5 по 6 лютого 2023 року зафіксовані дві пожежі, які виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 6 лютого.

Пожежа, викликана ворожими обстрілами, сталася вранці 5 лютого в Харкові. Ворог завдав обстрілу по Київському району міста Харкова, в результаті чого було частково зруйновані конструкції 4-го та 5-го поверхів п’ятиповерхової будівлі одного з корпусів вищого навчального закладу та частково пошкоджені чотириповерхові житлові будинки. Сталося декілька осередків горіння на загальній площі близько 50 кв.м. О 10:50 пожежі було оперативно ліквідовано.

Загалом за добу з 5 по 6 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійсненили 17 оперативних виїздів, з яких:
6 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;
1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 7 тон питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 5 по 6 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 12 населеним пунктам Харківщини.

 


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харьков, харків, дснс, агрессия россии
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