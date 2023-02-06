    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Розмінування Харківщини: за добу знищили близько 50 вибухових предметів
06.02.2023  09:19   Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: за добу знищили близько 50 вибухових предметів

Протягом доби 2 лютого 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 29 одиниць вибухових предметів.

обережно міни

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 5 лютого піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 2000 кв.м. території на території Золочівського, Куп'янського та Чугуївського районів області.
 
Саперами ДСНС виявлено та знешкоджено 49 одиниць ворожих боєприпасів.
 
До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 37 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.
 
Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили 1896 га території, 253 км автомобільних доріг, 784 км ЛЕП, 157 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 50386 одиниць ВНП.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 5 по 6 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 12 населеним пунктам Харківщини.

 


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.02 Надзвичайні події Розмінування Харківщини: за добу знищили два десятки вибухових предметів 02.02 Надзвичайні події Розмінування Харківщини: піротехніки шукають вибухівку вздовж ліній ЛЕП 29.01 Надзвичайні події Розмінування Харківщини: піротехніки розміновують лінії ЛЕП на деокупованих територіях
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 