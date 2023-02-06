06.02.2023 09:19 Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: за добу знищили близько 50 вибухових предметів

Протягом доби 2 лютого 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 29 одиниць вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 5 лютого піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 2000 кв.м. території на території Золочівського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Саперами ДСНС виявлено та знешкоджено 49 одиниць ворожих боєприпасів.

До робіт залучалося 7 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 37 осіб особового складу та 14 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили 1896 га території, 253 км автомобільних доріг, 784 км ЛЕП, 157 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 50386 одиниць ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 5 по 6 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 12 населеним пунктам Харківщини.



