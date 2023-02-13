    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники прочищають зливову каналізацію Харкова
13.02.2023  21:31   Дмитро Колонєй

Комунальники прочищають зливову каналізацію Харкова

Про моніторінг та відновлення стану мережі поінформували у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», фахівці підприємства:
  • очистили ділянку русла та схили берегів водовідвідної канави у районі вул. Метробудівників від повалених дерев та сміття. 
  • промили ділянки зливостоків на вул. Ньютона, вул. Зубенка та вул. Холодногірській.
  • прочистили дощоприймальні та оглядові колодязі на вул. Москалівській, пр. Олександрівсьому, вул. Косарєва та пр. Перемоги. 
 
Всього за попередні три доби прочистили 96 м зливостоків та поперечних підключень, очистили 162 оглядові та дощоприймальні колодязі від сміття, відремонтували два дощоприймальні колодязі.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  зливи, моніторінг, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 