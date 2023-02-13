13.02.2023 21:00 Дмитро Колонєй
Стало відомо, як правильно фіксувати руйнування житла для коммпенсації
Дуже важливо правильно зробити знімки пошкоджень, щоб відповідні органи могли об'єктивно оцінити ситуацію.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції, у відомстві відомстві зазначають, що українці можуть повідомити про зруйноване або пошкоджене житло на порталі Дія, через Центр надання адміністративних послуг чи нотаріуса. При цьому необхідно дотримуватися кількох важливих правил.
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У першу чергу, необхідно зробити фото або відео хорошої якості.
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Варто увімкнути на смартфоні геолокацію.
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Під час зйомки треба коментувати, де ви знаходитеся, назвати дату, час й деталі пошкодження.
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Бажано мати відомості від третіх осіб, які попередньо повинні представитися.
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Усі руйнування необхідно фіксувати великим та малим планом,
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додаткову увагу приділити зовнішнім та внутрішнім пошкодженням,
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показати прилеглу територію й те, що знаходиться поруч.
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Відзняті файли треба зберегти у первинному вигляді — без обробки у графічних редакторах, додавання написів тощо.
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Фото й відео потрібно зберегти на різних носіях, аби у випадку втрати одного із гаджетів, ви мали доступ до них. Наприклад, файли можна скинути на флешку, завантажити на файлообмінник.
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