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13.02.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Стало відомо, як правильно фіксувати руйнування житла для коммпенсації

Дуже важливо правильно зробити знімки пошкоджень, щоб відповідні органи могли об'єктивно оцінити ситуацію.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції, у відомстві  відомстві зазначають, що українці можуть повідомити про зруйноване або пошкоджене житло на порталі Дія, через Центр надання адміністративних послуг чи нотаріуса. При цьому необхідно дотримуватися кількох важливих правил.
 
  1. У першу чергу, необхідно зробити фото або відео хорошої якості.
  2. Варто увімкнути на смартфоні геолокацію.
  3. Під час зйомки треба коментувати, де ви знаходитеся, назвати дату, час й деталі пошкодження.
  4. Бажано мати відомості від третіх осіб, які попередньо повинні представитися.
  5. Усі руйнування необхідно фіксувати великим та малим планом,
  6. додаткову увагу приділити зовнішнім та внутрішнім пошкодженням,
  7. показати прилеглу територію й те, що знаходиться поруч.
  8. Відзняті файли треба зберегти у первинному вигляді — без обробки у графічних редакторах, додавання написів тощо.
  9. Фото й відео потрібно зберегти на різних носіях, аби у випадку втрати одного із гаджетів, ви мали доступ до них. Наприклад, файли можна скинути на флешку, завантажити на файлообмінник.
 

Источник:   Мінреінтеграції
 Тэги:  поради, допомога, україна
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