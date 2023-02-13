13.02.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

АТ «Харківгаз» розпочинає звірку показань газових лічильників

У лютому газовики розпочали контрольне зняття показань лічильників у домоволодіннях своїх клієнтів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

Контрольне зняття показань газових лічильників допоможе усунути можливі неточності на особистих рахунках абонентів. Також це дає можливість з'ясувати питання без відвідування центрів обслуговування Харківгазу.

Після контрольної фіксації даних лічильника, будь-які неточності на особовому рахунку будуть виправлені.

АТ «Харківгаз» просить своїх клієнтів надати доступ фахівцям до газових лічильників, при пред‘явленні ними службового посвідчення та сприяти у проведенні звірок.

У разі евакуації мешканців зі свого будинку, АТ «Харківгаз» рекомендує сповістити газову компанію про нульове споживання газу в домоволодінні за телефонами:

066-300-2-888 (Vodafone),

098-300-2-888 (Kyivstar),

093-300-2-888 (Lifecell).

У разі тимчасової відсутності споживачів у домоволодінні при візиті газовиків, буде залишено повідомлення про дату повторного візиту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові провели часткову заміну сталевого газопроводу.



