15.02.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 15 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці йтиме сніг. Удень та ввечері опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 41%. Температура повітря -2°...-1°C (відчувається як -3°C). Вітер півниічний, 6 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 39%. Температура повітря -1°...-2°C (відчувається як -6°C). Вітер північний, 7 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 22%. Температура повітря -4°...-5°C (відчувається як -8°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

15 лютого відзначається свято Стрітення Господнього. Яка погода на Стрітення — такою весна буде.

Якщо на Стрітення дорогу перемітає — весна буде пізньою і холодною. Якщо тепло — весна буде ранньою і теплою. “Якщо цього дня сніжок — весною буде дощик”, тобто весна буде затяжною і дощовою.

Передбачити погоду могла і курка: якщо нап’ється біля порогу води — весна буде теплою і ранньою.

Якщо сонце перед заходом сонця вигляне — пройшли останні морози, а якщо не здасться, то будуть сильні волоські морози.



