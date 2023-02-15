Прогноз погоди у Харкові на 15 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці йтиме сніг. Удень та ввечері опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 41%. Температура повітря -2°...-1°C (відчувається як -3°C). Вітер півниічний, 6 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 39%. Температура повітря -1°...-2°C (відчувається як -6°C). Вітер північний, 7 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 22%. Температура повітря -4°...-5°C (відчувається як -8°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
День вдалий для заняття справами, що накопичилися. Зірки щедро наповнюватимуть вас енергією, щоб рішуче і швидко розгрібти всі старі завали.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці йтиме сніг. Удень та ввечері опадів не очікується.
15 лютого східні християни відзначають Стрітення Господнє. У народі Стрітення здавна сприймається як зустріч зими з весною.
влажность:
давление:
ветер: